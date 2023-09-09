СБУ "проголосувала" достроково: на Запоріжжі дрон підірвав "виборчий штаб" РФ

Два дрони-камікадзе вдарили по одному з "виборчих штабів" російських окупантів, які влаштували псевдовибори на захопленій території Запорізької області.
В результаті влаштований окупантами спектакль під назвою "вибори" закінчився достроково, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зазначається, що українські дрони-камікадзе "проголосували" проти російських терористів під час псевдовиборів у селі Скельки Василівського району Запорізької області.
При цьому "виборчий штаб" росіяни використовували для зберігання бюлетенів і документів.
"Вибори" завершили достроково через вибухи та пожежу. Після атаки окупанти оточили прилеглі вулиці і почали перевіряти цивільних, зокрема підняли в повітря безпілотники, уточнюється в повідомленні.
Дивіться відео - удар по "виборчому штабу" РФ на Запоріжжі:
Нагадаємо, російські окупанти вже тиждень збирають голоси жителів окупованих територій Запорізької області в рамках проведення псевдовиборів до фейкових органів влади Російської Федерації на захоплених територіях, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Приходять додому в супроводі автоматників, "рекомендують" не відмовлятися голосувати, щоб не було проблем, "радять" вибирати певну політсилу, звичайно путінську "єдину росію", - написав Федоров.
Раньше у ГУР розкрили деталі ударів на півдні. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли подробиці ударів по російських окупантах і зрадниках на захопленій території Запорізької області. Учасники Руху Опору в координації з ГУР здійснили дорозвідку і знищення ряду ворожих об'єктів.
Нагадаємо, раніше в Криму був підірвано ракетний комплекс та РЛС окупантів РФ. Всього на мисі Тарханкут прогриміло 7 вибухів, на місці "бавовни" помічені військові літаки РФ.
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