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"Путіну чхати на українські дрони у Москві": публіцист розкрив найбільший страх диктатора

Альона Вороніна
11 вересня 2023, 01:40
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Лише одна подія у війні проти України може стати для глави Кремля точкою справжньої поразки, тому він цього дуже боїться.
Владимир Путин, Юрий Богданов
Втрата Криму для Путіна – це найбільш болюча точка з усіх, зазначає Богданов/ колаж: Главред, фото: скрін

Для російського диктатора Володимира Путіна лише одна подія у війні проти України стане найбільш болючою й означатиме швидке наближення поразки країни-агресорки Росії – втрата окупованого Криму.

Коли українські війська успішно зайдуть до Криму, заблокують його і почнуть поступово звільняти, для Путіна це буде дуже сильний маркер, що все дуже погано. Таку думку висловив публіцист, фахівець зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в інтерв’ю Главреду.

За його словами, українським військам легше буде звільнити за допомогою прямого штурму Крим, ніж Донецьк і Луганськ. Звільняти ці два окуповані міста таким способом було б дуже важко.

"Умовно кажучи, звільнення Донецька чи Луганська Збройними силами України у вигляді прямого штурму я собі важко уявляю, тому що це завдання пов'язане з великою кількістю складнощів. Там, скоріше, треба чекати дійсно краху російського фронту та російської армії в цілому. Тому що фактично штурм Донецька умовно дзеркалить штурм Маріуполя, тільки удвічі чи тричі більше. Скільки Росія поклала людей в Маріуполі ми знаємо. Чи готові ми до такого?", – зазначив публіцист.

Він наголосив, що Україна хоче мінімізувати жертви, тому навряд чи піде саме на такий спосіб звільнення цих міст.

А Крим буде легше блокувати і взяти під вогневий контроль. І як тільки українські військові дійдуть до Мелітополя, то фактично завдання потенційного блокування Криму з моря та з суші буде вирішеним.

"Обороняти півострів, який позбавлений підвозу боєприпасів, палива, і має ускладнені питання з логістикою звичайних цивільних товарів – це вже зовсім інша історія. Тобто обороняти Крим буде набагато важче, якщо Україна позбавить Росію переваги у морі. Як ми бачимо на прикладі використання морських дронів, Україна може це зробити навіть не маючи власного флоту. А якщо Крим відірваний від комунікації з материком, або через Керченський міст, або через той коридор, який, на жаль, росіяни все-таки утворили, то його звільнення стає простішим", – пояснив Богданов.

За його словами, втрата окупованого півострова для Путіна стане найбільш болючою точкою. Публіцист наголосив, що російського диктатора політично не бентежать українські безпілотники у Пскові чи Москві, йому на них просто начхати. А от Крим буде тим фактором, яким може дуже боляче вдарити по главі Кремля.

"Тому якщо розглядати теоретично, що для нього буде точкою справжньої поразки, то це Крим", – підсумував Богданов.

Хто такий Юрій Богданов

Юрій Богданов - блогер, аналітик, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики. Колишній радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У 2010 закінчив Київський національний економічний університет.

Дивіться відео інтерв'ю Юрія Богданова Главреду:

Чи можуть в РФ усунути Путіна

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов зазначав, що Пригожин з того світу не дає Путіну спокою, буде новий бунт ПВК "Вагнера". Відхід вагнерівців з РБ може бути прикриттям для переміщення у Росію для нового бунту. Події в РФ можуть бути стрімкими через зміну балансу між баштами Кремля.

Журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник описав, у що перетворилося життя Путіна. Глава Кремля перестав бути гравцем і став фігурою, якою грають. Путіна не варто плутати з системою. Система, яка існує в РФ, пережила вже не одного диктатора.

У той же час Олександр Сотник зазначив, що звільнення Криму стане ключем до зникнення Путіна. Він зазначив, що Путін не зможе всидіти у своєму кріслі, якщо російські окупанти будуть розгромлені на фронті в Україні. Саме після звільнення Криму може закінчитися війна, переконаний Сотник.

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новини Росії війна в Україні Володимир Путін новини Криму деокупація Криму Юрій Богданов
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