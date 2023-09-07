У Ростові-на-Дону та під Москвою пролунали вибухи: в РФ заявили про атаку дронів

Вибух з подальшою пожежею прогримів в районі штабу Південного військового округу. Крім того, "бавовна" була і в 50 кілометрах від центру Москви.

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Вибух в Ростові-на-Дону пролунав в районі штабу ЮВО / Колаж: Главред, фото: скріншот

Вночі 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу (ПВО) стався вибух, після якого почалася пожежа. Також вибухи прогриміли і в Підмосков'ї. У країні-агресорі РФ заявили про атаку безпілотників.

Інцидент стався на вулиці Пушкінській в двох кварталах від штабу ЮВО, пише Baza. За даними низки російських Telegram-каналів, в місті було чутно три вибухи.

Пізніше стало відомо, що, за попередніми даними, збитий безпілотник впав на припаркований автомобіль. У будинку, що стоїть поруч, вибито шибки. Рятувальники загасили машину, що загорілася.

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За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, всього було збито два безпілотники.

"За уточненою інформацією, засобами ППО було збито 2 БПЛА, один впав за містом в західній частині Ростова, другий - в центрі, в районі вул. Пушкінська, 42. В результаті пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина, від госпіталізації вона відмовилася. Проводяться слідчі дії", - заявив він.

Дивіться відео - У Ростові-на-Дону прогримів вибух і спалахнула пожежа:

Ростов-на-Дону атакували дрони / скріншот

"Бавовна" у Москві

Неспокійно було і в Підмосков'ї. Мер столиці РФ Сергій Собянін написав у Telegram про те, що був збитий безпілотник, який нібито летів на Москву.

"Сьогодні вночі в Раменському міському окрузі силами ППО припинена спроба атаки безпілотника на Москву", - написав Собянін.

Раменський район знаходиться в 50 кілометрах від центру Москви.

"Спочатку був сильний вибух, посипалося скло. У сусідів вище вікна разом з рамами почали вилітати, посипалася штукатурка", - пишуть росіяни в соцмережах.

Дивіться відео - Вибух у Раменському районі записали камери відеоспостереження:

Російські телеграми канали повідомляють, що безпілотник нібито був збитий недалеко від міжнародного аеропорту Жуковський.

Водночас в МНС Росії повідомили, що гасять потужну пожежу на складі в Підмосков'ї. Площа загоряння становить понад 1 тис. кв. м. На місці працюють 78 осіб та 26 одиниць техніки.

Атаки дронів на Росію

5 вересня у Міністерстві оборони країни-агресора РФ заявили про атаку дронів і роботу засобів протиповітряної оборони в трьох областях - Калузькій, Тверській та Московській. Безпілотники нібито збили.

1 вересня в Люберцях Московської області країни-агресора Росії після атаки безпілотника сталася пожежа на Томілінському електронному заводі. Там горить цех, де роблять електроніку для ракет російських окупантів. Система протиповітряної оборони не спрацювала.

Вночі 28 серпня в країні-агресорі Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Вибух прогримів у підмосковному місті Люберці. У Міноборони РФ заявили про те, що сили російської ППО збили кілька дронів і звинуватили в атаці Україну.

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