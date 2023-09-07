У Ростові-на-Дону та під Москвою пролунали вибухи: в РФ заявили про атаку дронів

Вночі 7 вересня в російському місті Ростов-на-Дону в районі штабу Південного військового округу (ПВО) стався вибух, після якого почалася пожежа. Також вибухи прогриміли і в Підмосков'ї. У країні-агресорі РФ заявили про атаку безпілотників.
Інцидент стався на вулиці Пушкінській в двох кварталах від штабу ЮВО, пише Baza. За даними низки російських Telegram-каналів, в місті було чутно три вибухи.
Пізніше стало відомо, що, за попередніми даними, збитий безпілотник впав на припаркований автомобіль. У будинку, що стоїть поруч, вибито шибки. Рятувальники загасили машину, що загорілася.
За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, всього було збито два безпілотники.
"За уточненою інформацією, засобами ППО було збито 2 БПЛА, один впав за містом в західній частині Ростова, другий - в центрі, в районі вул. Пушкінська, 42. В результаті пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина, від госпіталізації вона відмовилася. Проводяться слідчі дії", - заявив він.
Дивіться відео - У Ростові-на-Дону прогримів вибух і спалахнула пожежа:
"Бавовна" у Москві
Неспокійно було і в Підмосков'ї. Мер столиці РФ Сергій Собянін написав у Telegram про те, що був збитий безпілотник, який нібито летів на Москву.
"Сьогодні вночі в Раменському міському окрузі силами ППО припинена спроба атаки безпілотника на Москву", - написав Собянін.
Раменський район знаходиться в 50 кілометрах від центру Москви.
"Спочатку був сильний вибух, посипалося скло. У сусідів вище вікна разом з рамами почали вилітати, посипалася штукатурка", - пишуть росіяни в соцмережах.
Дивіться відео - Вибух у Раменському районі записали камери відеоспостереження:
Російські телеграми канали повідомляють, що безпілотник нібито був збитий недалеко від міжнародного аеропорту Жуковський.
Водночас в МНС Росії повідомили, що гасять потужну пожежу на складі в Підмосков'ї. Площа загоряння становить понад 1 тис. кв. м. На місці працюють 78 осіб та 26 одиниць техніки.
Атаки дронів на Росію
5 вересня у Міністерстві оборони країни-агресора РФ заявили про атаку дронів і роботу засобів протиповітряної оборони в трьох областях - Калузькій, Тверській та Московській. Безпілотники нібито збили.
1 вересня в Люберцях Московської області країни-агресора Росії після атаки безпілотника сталася пожежа на Томілінському електронному заводі. Там горить цех, де роблять електроніку для ракет російських окупантів. Система протиповітряної оборони не спрацювала.
Вночі 28 серпня в країні-агресорі Росії поскаржилися на атаку безпілотників. Вибух прогримів у підмосковному місті Люберці. У Міноборони РФ заявили про те, що сили російської ППО збили кілька дронів і звинуватили в атаці Україну.
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