Наші молитви з вами: Зеленський та перша леді відреагували на смерть британської королеви

Володимир Зеленський відреагував на смерть королеви Британії / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню сумну звістку про смерть британської королеви Єлизавети II і висловив співчуття від імені всього українського народу.

"З глибоким сумом дізналися про смерть її Величності Королеви Єлизавети II. Від імені українського народу висловлюємо щирі співчуття королівській родині, всьому Сполученому Королівству та країнам Співдружності у зв'язку з цією непоправною втратою. Наші думки і молитви з вами", – написав глава держави в Twitter ввечері, 8 вересня.

Також на смерть королеви Британії відреагувала й перша леді Олена Зеленська в Twitter.

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"Глибоко шкодую, що від нас пішла Королева Єлизавета II. Надзвичайна людина, мати нації, що стала легендою за життя. Вона назавжди залишиться в серцях і думках мільйонів людей у світі. Мої щирі співчуття королівській родині і всьому народу Великобританії", - зазначила Зеленська.

Смерть королеви Британії

Сьогодні, 8 вересня, королева Єлизавета II померла у віці 96 років в замку Балморал в Шотландії.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Принцу Чарльзу 74 роки.

"Король і королева-консорт на ніч залишаться в Балморалі і повернуться до Лондона завтра", - повідомляє Букінгемський палац про Чарльза і Каміллу.

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