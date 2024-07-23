Генштаб підтвердив ураження порому в порту "Кавказ": які наслідки

У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження порому окупантів "Славянин" у порту "Кавказ" у вівторок, 23 липня.
За даними військових, пором зазнав суттєвих пошкоджень.
"Сьогодні угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗС України, разом із підрозділами інших складових Сил оборони, в порту "Кавказ" завдали суттєвих пошкоджень ворожому порому "Славянин", — ідеться у повідомленні.відео дня
Окупанти використовували цей паром для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях.
"Славянин" - третій і останній залізничний пором, який РФ мали у зазначеному регіоні.
Військово-морські сили України
На балансі ВМС ЗСУ понад 50 бойових і десантних кораблів, катерів, допоміжних і спеціальних суден, розділених на дві бригади надводних кораблів, а також два дивізіони кораблів охорони і забезпечення, і дивізіон пошуково-рятувальних суден, пише Вікіпедія.
Удар по порту Кавказ - головне
Вранці 23 липня у країні-агресорці Росії поскаржилися на прильоти по порту "Кавказ" у Краснодарському краї.
За даними ЗМІ, унаслідок удару міг бути уражений залізничний пором "Конро Трейдер".
Уточнюється, що раніше в РФ відзвітували, що ліквідували наслідки української атаки по порому "Авангард". Як виявилося, пором отримав пробоїну в машинному відділенні і повністю втратив плавучість. І на те, щоб підготувати його до буксирування на Керченський судноремонтний завод, пішло три тижні.
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