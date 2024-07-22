Камала Гарріс зробила рішучу заяву після балотування в президенти США

Віце-президент США Камала Гарріс після заяви Байдена про зняття його кандидатури з виборів зробила кілька гучних заяв.

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Камала Гарріс зробила заяву щодо балотування у президенти США / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Віце-президент США Камала Гарріс заявила, що збирається виграти номінацію від американської Демократичної партії на балотування на пост кандидата в президенти. Про це повідомило видання The New York Times.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити та виграти цю номінацію. До дня виборів лишилося 107 днів. Разом ми боротимемося. І разом ми переможемо", - зазначила Гарріс.

Також Гарріс заявила, що своїм жестом, тобто зняттям з виборів, Джо Байден показав, що він як завжди в першу чергу думав не про себе, а про американський народ.

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Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Вона додала, що "видатна спадщина досягнень (Байдена) не має собі рівних у сучасній американській історії, переважаючи спадщину багатьох президентів, які перебували на посаді два терміни".

Вибори у США

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення є правильним і зараз слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом строку, що залишився. Новим кандидатом від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

Також повідомлялось, що союзники президента США Джо Байдена дізналися про його плани вийти з президентських перегонів лише незадовго до появи відповідного листа в соціальних мережах.

Раніше стало відомо, що Борис Джонсон опублікував статтю з ідеями завершення війни для Трампа, і в чергове продемонстрував свій непересічний талант.

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