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Байден озвався на тлі "жовтих" чуток про свою "смерть": готує виступ

Яна Ставська
23 липня 2024, 19:46
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Фейки про нібито смерть американського президента запустили прореспубліканські медіа.
Байден озвався на тлі
Байден завтра, 25 липня, звернеться до нації / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Президент США Джо Байден на тлі чуток про нібито свою смерть готує звернення до нації у середу, 24 липня. Трансляцію вестимуть з Білого дому, пише видання The Washington Post.

Промова стосуватиметься рішення Байдена припинити свою кампанію з переобрання. Президент "детальніше розповість нації про свій крок", про що журналістам розповіли співрозмовники, посвячені у плани Байдена.

До слова, останніми днями в американській пресі гуляли фейки про нібито смерть Байдена. Журналістів спантеличила медійна відсутність американського глави, відколи він оголосив про намір відмовитися від участі у виборах восени 2024 року.

відео дня

Прореспубліканські ЗМІ, зокрема Fox News, закликали Байдена негайно вийти на звʼязок до своїх прихильників.

Відомо, що Байден якраз напередодні ухвалення ключового рішення захворів на коронавірус. Однак його лікар переконував, що з чинним президентом Сполучених Штатів все гаразд.

Вибори в США - відхід Байдена і поява Гарріс

Як писав Главред, президент США Джо Байден оголосив про своє рішення покинути президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення правильне і зараз слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом терміну, що залишився.

Новою кандидаткою від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

При цьому американський лідер не планує достроково складати повноваження після рішення не брати участь у виборах 2024 року.

Сама Гарріс рішуче налаштована виграти номінацію від Демократичної партії на балотування на пост кандидата в президенти. Також політикиня заявила, що своїм жестом Байден показав, що він, як завжди, насамперед думав не про себе, а про американський народ.

Як писало агентство Reuters з посиланням на джерела, наразі обговорюються кілька кандидатур на посаду віцепрезидента, якщо вони самі не претендуватимуть на посаду президента США.

Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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