В Україні оголосили штормове попередження: де влуплять грозові дощі, град та шквали

Синоптики попереджають про те, що 24 липня пориви вітру в Україні досягатимуть швидкості 15-20 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 24 липня / фото: УНІАН

Погода в Україні 24 липня буде місцями дощовою та грозовою. У багатьох областях може бути град. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях синоптики прогнозують шквали - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україну вже 28-29 липня повернеться спека. На території південних областей температура повітря може підвищитись до майже +40 градусів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 24 липня / фото: ventusky

Погода 24 липня

В Україні 24 липня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі з грозами на території західних областей. Там можу бути навіть град. Загалом вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с. Водночас синоптики попереджають про можливі пориви вітру.

"На Закарпатті та в Карпатах місцями значні дощі; температура вночі 12-17°, вдень 22-27° (в Карпатах вночі 9-14°, вдень 16-21°). На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вдень на Житомирщині та Вінниччині подекуди короткочасний дощ; температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, у південній частині вночі 19-24°, вдень 29-34°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +35

За даними meteoprog, 24 липня в Україні буде місцями дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +22...+35 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря підвищиться до +18...+24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 липня / фото: meteoprog

Погода 24 липня у Києві

У Києві 24 липня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 14-19°, вдень 25-30°; у Києві вночі 17-19°, вдень 26-28°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 24 липня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україну йде похолодання – стало відомо, на які регіони обвалиться шторм. Синоптики попереджають про те, що зниження температури повітря буде відчутне вже на цьому тижні.

Також повідомлялося, що країну атакував жорсткий шторм – Україну "труситиме" майже 7-бальна буря. Ця магнітна буря буде потужнішою, ніж попередня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сонце "відключить" світло і зв'язок на Землі. Через виверження темної плазми на Сонці жителям Землі загрожують неприємності.

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