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"Пацюки вже готові тікати з корабля": Путіна ліквідує хтось із його найближчого оточення - Дикий

Аліна Дембіцька
26 квітня 2023, 18:35 оновлено 26 квітня, 18:37
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Експерт звернув увагу на парадоксальну ситуацію – українцям вже очевидно, що Росія програє у війні проти України, але в РФ це ще зовсім не очевидно.
Евгений Дикий, Путин
Дикий заявив, що Путіна ліквідує хтось із його найближчого оточення / Скріншот YouTube, УНІАН

Країна-агресорка Росія може повторити свою історію, тому що вже мала не одну політичну кризу, яка виникала внаслідок ганебно програної війни. Про це в інтервʼю Главреду розповів політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Виходячи з певних історичних аналогій, російська імперія вже мала не одну політичну кризу, яка виникала внаслідок ганебно програної війни. Таке було після Кримської війни у XIX столітті, у XX столітті – після програної Японської війни, а також після такої, що затягнулася і не мала блискучих успіхів Першої світової. І, зрештою, на памʼяті мого покоління далеко не останнім фактором у розвалі Радянського Союзу стала програна війна в Афганістані. Тому є певні шанси, що коли розгром російської армії в Росії стане очевидним, історія повториться", - зазначив Дикий.

Він також звернув увагу на парадоксальну ситуацію – українцям вже очевидно, що Росія програє у війні проти України, але в РФ це ще зовсім не очевидно. Як зазначив Дикий, у росіян вже очевидно, що "что-то пошло не так", але масштаб цього "не так" оцінюється дуже по-різному. І людей, які розуміють, що усе пішло зовсім не так, поки не так багато.

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"Насправді, над цим ще працювати і працювати. Якщо розгром російської армії дійсно станеться, і він стане таким, що самим росіянам цього не помітити і не визнати буде неможливо (до речі, одним з таких маркерів став би наш захід до Криму), тоді у них буде дуже глибока політична криза. Це стовідсотковий факт, але у що це надалі виллється – чи зуміє, наприклад, режим у РФ, як зумів Лукашенко у 2020 році стримати цю кризу репресивними діями і навпаки остаточно закрутити гайки, або режим втримається, але виключно на розстрільних командах. Або, навпаки, режим не втримається, і тоді можливі різні варіанти", - зауважив експерт.

Одним з найбільш ймовірних варіантів Дикий вважає варіант палацового перевороту, коли хтось із найближчого оточення Путіна сам виступить ініціатором його ліквідації.

"Швидше за все, саме фізичної ліквідації, тому що суд над ним у Росії багато кому невигідний – він може там забагато наговорити. Перший сигнал у цей бік вже прозвучав ще у січні цього року. Якщо пригадуєте, тоді була стаття у Financial Times, явно інспірована з РФ, де ключовий меседж був таким – жоден з російських олігархів не знав про те, що буде війна, і що Путін поставив їх перед фактом, не радячись з ними, а вони всі, бідні, в шоці. Це – явний натяк на те, що пацюки вже готові тікати з корабля. Але є одна дрібниця. Справа в тому, що пустити цей корабель на дно все одно мають не вони, а ми. І коли ЗСУ пустить російський корабель державності слідом за крейсером "Москва", тоді ці пацюки своє слово скажуть", - підкреслив Дикий.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Дивіться відео про те, що Євген Дикий розповів в інтерв'ю Главреду про паніку в Росії через контрнаступ ЗСУ:

Розвал Російської Федерації

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна доля - у майбутньому ця держава розпадеться. Також секретар РНБО переконаний, що зовсім скоро армія чеченського диктатора Рамзана Кадирова почне вбивати росіян на території Російської Федерації.

Глава Міноборони Олексій Резніков зробив прогноз, згідно з яким Російська Федерація вже через 5 років припинить своє існування. За його словами, на країну-агресорку очікує розпад з парадом суверенних республік.

На думку економіста і політолога Олега Соскіна, після кожної військової поразки становище Росії і особисто глави Кремля Володимира Путіна на міжнародній арені змінюється лише в гіршу сторону. За його словами, якщо українські війська увійдуть до Криму, Путіну скажуть заспокоїтися і потихеньку доживати свій вік, щоб не сталося чогось гіршого. Експерт наголосив, що для Путіна це буде найкращий варіант.

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