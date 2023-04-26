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Похвалила КНР та накинулась на Україну: Захарова відреагувала на розмову Зеленського із Сі Цзіньпіном

Аліна Дембіцька
26 квітня 2023, 17:30 оновлено 26 квітня, 17:30
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У російському МЗС похвалили Китай за "готовність докладати зусиль для налагодження переговорного процесу".
Похвалила КНР та накинулась на Україну: Захарова відреагувала на розмову Зеленського із Сі Цзіньпіном
Захарова відреагувала на розмову Зеленського із Сі Цзіньпіном / скріншот із відео, Офіс президента, ua.depositphotos.com

Рупорка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова відреагувала на телефонну розмову президента України Володимира Зеленського та очільника Китаю Сі Цзіньпіна.

Так, у російському МЗС похвалили Китай за "готовність докладати зусиль для налагодження переговорного процесу".

"Відмічаємо готовність китайської сторони докладати зусиль для налагодження переговорного процесу. Бачимо широке співзвуччя наших принципових підходів із положеннями опублікованого МЗС КНР 24 лютого відповідного позиційного документа", - сказала Захарова.

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Водночас представниця МЗС РФ, як і очікувано, звинуватила Україну та країни Заходу у "неприйнятті здорових ініціатив, спрямованих на врегулювання".

"Водночас вважаємо, що проблема полягає не в нестачі хороших планів. Поки що київський режим демонструє неприйняття будь-яких здорових ініціатив, спрямованих на політико-дипломатичне врегулювання української кризи, а евентуальна згода на переговори обумовлює ультиматумами із заздалегідь нереалістичними вимогами. Українська влада та їхні західні куратори вже демонстрували свої можливості щодо замотування мирних ініціатив", - видала російська чиновниця.

Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Зеленським

У середу, 26 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Глава української держави зазначив, що телефонні переговори з Сі були тривалими і змістовними.

Сі Цзіньпін за підсумками розмови з Володимиром Зеленським повідомив, що Китай направить свого спецпредставника з євразійських справ в Україну і в інші країни для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами з питань політичного врегулювання конфлікту.

Як повідомляв Главред, глава КНР Сі Цзіньпін 20 березня відвідав Москву. У столиці країни-агресора він провів зустріч з російським директором Володимиром Путіним, який попросив Цзіньпіна туди приїхати. ЗМІ тиражували інформацію про те, що після переговорів китайський лідер подзвонить президенту України Володимиру Зеленському, але дзвінка не було.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що ніхто не зацікавлений у тривалій війні Росії проти України, тому, мовляв, потрібно "без зволікання перейти до політичного врегулювання". У різних інтерпретаціях слів Цзіньпіна війна була названа "війною" і "українською кризою".

Дивіться відео Главреду про те, що Сі Цзіньпін позитивно оцінив той факт, що китайсько-французькі відносини зберігають тенденцію впевненого та позитивного розвитку:

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