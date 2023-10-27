"Крим ніколи не був частиною України": Явлінський зганьбився скандальною заявою

Григорій Явлінський просуває наративи Кремля, називаючи розв'язану РФ війну з Україною "спеціальною військовою операцією".

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Григорій Явлінський зганьбився скандальною заявою / Колаж: Главред, Фото: УНІАН

Засновник ліберальної партії Яблуко, колишній кандидат у президенти РФ Григорій Явлінський зробив скандальну заяву щодо приналежності окупованого РФ Криму.

Говорячи про адміністративний поділ в колишньому СРСР він підкреслив, що найчастіше внутрішні кордони проводилися виходячи їх політико-адміністративної доцільності. На його думку, це ж стосується і Криму.

"У цьому сенсі колись і Крим передали Україні теж з цією метою - просто щоб зручніше було управляти. Більше нічого. Ніякого принципового змісту в цьому в цьому не було, ну, тому що всі знали, що Крим ніколи не був частиною, я не знаю, національної української території або ще щось таке", - заявив російський "ліберал". відео дня

Звернемо увагу, що Явлінський також у дусі Кремля називає розв'язану РФ війну з Україною "спеціальною військовою операцією".

"СВО" і "припинення вогню": що відомо про зустріч Явлінського з Путіним

Відзначимо, що напередодні з'явилася інформація про те, що Явлінський зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, повідомляється, що головною темою зустрічі була "необхідність Угоди про припинення вогню "в зоні" військової спецоперації" в Україні. При цьому хто саме повинен припинити вогонь, в релізі яблука не повідомляється.

Відзначається, що Явлінський неодноразово висловлювався за "припинення вогню", але як його припинити і хто винен у розв'язаній війні — не озвучував, а про Путіна говорив просто як про "фігуру, яка приймає рішення", у якої мало інформації.

В даними ЗМІ, Явлінський - у списку "демократичних кандидатів", яких Кремль готує для участі у президентських виборах 2024 року. На думку політологів, владі на виборах президента потрібен безпечний "ліберальний кандидат".

Раніше експерт спрогнозував, яких супротивників підберуть Путіну на виборах. Як каже Ігор Ейдман, швидше за все, проти Путіна на виборах випустять зовсім вже старих кандидатів - на кшталт Зюганова або Явлінського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Явлінський був у списку підписантів листа проти агресії РФ щодо України. Також в тексті говориться, що війна не тільки не відповідає інтересам Росії, але і несе загрозу її існуванню.

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