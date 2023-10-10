"Путін хворий і помирає": журналістка розкрила стратегію виборів у РФ

Передвиборча кампанія Володимира Путіна в РФ вже триває кілька місяців, каже Юліана Яппарова.

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Володимир Путін / Колаж Главред, фото pixabay

Диктатор Володимир Путін почав свою передвиборчу кампанію, розповіла журналістка Юліана Яппарова.

На її думку, саме цим пояснюються його численні зустрічі та публічні заходи. Про це вона написала у своєму Twitter.

"У Путіна вибори на носі, а він публічно і як може відтягує свій кінець", - підкреслила журналістка.

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За її словами, активна передвиборча кампанія Путіна в РФ вже триває кілька місяців.

"Плішива мумія всіма силами і кожним своїм явищем плебсу намагається довести, що жити буде вічно, і він все ще "гарант": в силах не тільки сам надіти навушник, але і показати своєму чахлому ровеснику, як це робиться", — пише вона.

Разом з тим журналістка впевнена в тому, що Путін "довго не протягне", тому на нього чекає доля генсеків КПРС середини 80-х.

"Путін хворий і вмирає — нехай таким буде слоган його передвиборної кампанії. А голосувати за напівтруп - ну таке собі, погодьтеся", — додала Яппарова.

Раніше у Путіна знайшли ознаки смертельної хвороби. У Володимира Путіна спостерігається симптоматика, схожа на ту, яка проявляється у людей з небезпечними діагнозами.

Нагадаємо, раніше журналісти видання Bild провели власне дослідження і визначили ряд основних відмінностей, за якими можна відрізнити диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна від його двійників. Кажуть, що справжній Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки та заходи, які він відвідує сам, поодинокі.

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