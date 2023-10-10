"Путін хворий і помирає": журналістка розкрила стратегію виборів у РФ

Диктатор Володимир Путін почав свою передвиборчу кампанію, розповіла журналістка Юліана Яппарова.
На її думку, саме цим пояснюються його численні зустрічі та публічні заходи. Про це вона написала у своєму Twitter.
"У Путіна вибори на носі, а він публічно і як може відтягує свій кінець", - підкреслила журналістка.
За її словами, активна передвиборча кампанія Путіна в РФ вже триває кілька місяців.
"Плішива мумія всіма силами і кожним своїм явищем плебсу намагається довести, що жити буде вічно, і він все ще "гарант": в силах не тільки сам надіти навушник, але і показати своєму чахлому ровеснику, як це робиться", — пише вона.
Разом з тим журналістка впевнена в тому, що Путін "довго не протягне", тому на нього чекає доля генсеків КПРС середини 80-х.
"Путін хворий і вмирає — нехай таким буде слоган його передвиборної кампанії. А голосувати за напівтруп - ну таке собі, погодьтеся", — додала Яппарова.
Раніше у Путіна знайшли ознаки смертельної хвороби. У Володимира Путіна спостерігається симптоматика, схожа на ту, яка проявляється у людей з небезпечними діагнозами.
Нагадаємо, раніше журналісти видання Bild провели власне дослідження і визначили ряд основних відмінностей, за якими можна відрізнити диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна від його двійників. Кажуть, що справжній Путін останнім часом майже ні з ким не зустрічається. Його поїздки та заходи, які він відвідує сам, поодинокі.
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