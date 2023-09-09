Майбутні вибори у РФ: Сотник назвав головного суперника Путіна

Як підкреслив головний редактор каналу Sotnik-TV, у Росії будуть не вибори, а лише їх імітація.

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Сотник назвав головного суперника Путіна на виборах / Колаж: Главред, фото: скріншот

У країні-агресорці Росії немає виборів, там є лише "фашистські циркові заходи щодо легітимації ватажка банди". Таку думку під час чату на Главреді висловив журналіст, письменник і публіцист, головний редактор каналу Sotnik-TV Олександр Сотник.

"Для Путіна ця процедура важлива, тому що коли він буде розмовляти зі своїми бандитами, він буде говорити: "Та за мене в пеньок пхали! Хто я такий, тобі зрозуміло? А от хто ти такий?". Така легітимність для розмови під час бандитських сходняків Путіну необхідна", - зазначив Сотник.

Як підкреслив головний редактор каналу Sotnik-TV, у Росії будуть не вибори, а лише їх імітація.

"Глибинаріїв знову поженуть до пеньків, знову вони весело і завзято сунуть туди щось. Буде повна Джамахірія і благорозчинення фашистських повітів. Хто цього разу буде спойлером? Ксюші Собчак уже не буде – занадто молода конячка. Зараз будуть Слуцький і Зюганов. Головним суперником Путіна буде Зюганов, який уже другу ногу над могилою заніс, а все продовжує брати участь у заходах, усе робить вигляд, що претендує на владу", - сказав Сотник.

Хто такий Олександр Сотник Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, раніше Олександр Сотник розповів, чи можуть окупанти розвернути свої багнети і піти на Москву. За його словами, російські окупаційні війська навряд чи зможуть влаштувати заколот та піти на Москву, адже у них немає критичної свідомості.

Також Сотник розповідав, після яких дій ЗСУ армія РФ почне тікати. Він зазначив, що окупанти побіжать тоді, коли фронт посиплеться. Але для того, щоб оборона російських загарбників посипалася, українські військові повинні пройти далі за першу лінію оборони.

Дивіться відео чату на Главреді з Олександром Сотником:

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