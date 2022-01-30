"Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає": російська еліта проти війни з Україною

Дану ідею вважають аморальною.
Російська інтелігенція почала збір підписів проти агресії РФ щодо України.
У заяву "прихильників миру проти партії війни в російському керівництві" , яка була опублікована в неділю на сайті "Еха Москви" йдеться про те, що війна не потрібна.
"Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною і Заходом. Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни – аморальна, безвідповідальна і злочинна, і не може вестися від імені народів Росії", - сказано в повідомленні.
Також в тексті говориться, що війна не тільки не відповідає інтересам Росії, але і несе загрозу її існуванню.
"Божевільні дії політичного керівництва країни, що штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування в Росії масового антивоєнного руху. Кожен з нас природним чином стає його частиною. Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то і зупинити війну", - сказано в заяві.
Підписанти вважають, що росіяни стають заручниками "кримінального авантюризму", в який перетворюється зовнішньополітична лінія Росії і живуть в невизначеності з приводу того, чи почнеться велика війна.
Також наголошується, що в країні спостерігається різке зростання цін і істотно падає національна валюта.
При цьому, за їхніми словами, самихгромадян ніхто не запитує, так як суспільна дискусія в країні відсутня, а на державному телебаченні представлена тільки одна точка зору.
"Ми, відповідальні громадяни Росії і патріоти своєї країни, звертаємося до політичного керівництва Росії, і кидаємо відкритий і публічний виклик партії війни, яка сформувалася всередині влади", - стверджують:
- музикант Андрій Макаревич,
- актриса Лія Ахеджакова,
- письменник Віктор Шендерович,
- правозахисники Лев Пономарьов, Світлана Ганнушкіна, Зоя Свєтова,
- режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв,
- політики Григорій Явлінський, Лев Шлосберг, Борис Вишневський та інші.
Нагадаємо, скандальна викладачка Євгенія Більченко, яка раніше працювала в Київському університеті Драгоманова, вийшла заміж у Санкт-Петербурзі за російського поета. В новині про весілля вона заявила, що "помре за русский мир".
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