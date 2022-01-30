"Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає": російська еліта проти війни з Україною

Росіяни стали на підтримку України / УНІАН

Російська інтелігенція почала збір підписів проти агресії РФ щодо України.

У заяву "прихильників миру проти партії війни в російському керівництві" , яка була опублікована в неділю на сайті "Еха Москви" йдеться про те, що війна не потрібна.

"Наша позиція гранично проста: Росії не потрібна війна з Україною і Заходом. Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни – аморальна, безвідповідальна і злочинна, і не може вестися від імені народів Росії", - сказано в повідомленні.

Також в тексті говориться, що війна не тільки не відповідає інтересам Росії, але і несе загрозу її існуванню.

"Божевільні дії політичного керівництва країни, що штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування в Росії масового антивоєнного руху. Кожен з нас природним чином стає його частиною. Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то і зупинити війну", - сказано в заяві.

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Підписанти вважають, що росіяни стають заручниками "кримінального авантюризму", в який перетворюється зовнішньополітична лінія Росії і живуть в невизначеності з приводу того, чи почнеться велика війна.

Також наголошується, що в країні спостерігається різке зростання цін і істотно падає національна валюта.

При цьому, за їхніми словами, самихгромадян ніхто не запитує, так як суспільна дискусія в країні відсутня, а на державному телебаченні представлена тільки одна точка зору.

"Ми, відповідальні громадяни Росії і патріоти своєї країни, звертаємося до політичного керівництва Росії, і кидаємо відкритий і публічний виклик партії війни, яка сформувалася всередині влади", - стверджують:

музикант Андрій Макаревич,

актриса Лія Ахеджакова,

письменник Віктор Шендерович,

правозахисники Лев Пономарьов, Світлана Ганнушкіна, Зоя Свєтова,

режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв,

політики Григорій Явлінський, Лев Шлосберг, Борис Вишневський та інші.

Нагадаємо, скандальна викладачка Євгенія Більченко, яка раніше працювала в Київському університеті Драгоманова, вийшла заміж у Санкт-Петербурзі за російського поета. В новині про весілля вона заявила, що "помре за русский мир".

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