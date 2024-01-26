Нищівний удар "дронів СБУ": у РФ зупинено роботу найбільшого заводу

Російський нафтопереробний завод у Туапсе вимушено зупинив роботу. Один із найстаріших заводів Росії не зможе працювати до кінця лютого-початку березня після удару безпілотників.
Як повідомляє The Moscow Times, єдиний на чорноморському узбережжі РФ НПЗ, який входить до десятка найбільших у країні, не працюватиме декілька тижнів. Після атаки дронів там була пожежа і згоріла вакуумна установка.
Очікується, що ремонт триватиме до кінця лютого-початку березня.
Нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю переробляє 9 мільйонів тонн сировини на рік. Це один із найстаріших заводів у Росії.
Удар по заводу в Туапсе
У ніч на 25 січня в Туапсе на нафтобазі спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі заявили, що перед загорянням бачили у місті безпілотники.
"Пошкоджено нафтопереробну установку, в якій на момент атаки перебувало близько 100 тонн бензину і 200 тонн мазуту. З території підприємства евакуювали 38 співробітників. Постраждалих немає", - зазначалося в повідомленні.
Пізніше ЗМІ стало відомо, що СБУ потужно вдарила по нафтопереробному заводу в російському Туапсе. Згідно з даними джерела журналістів, спецслужба продовжить завдавати ударів по Росії.
Інші новини:
- У Севастополі пролунали вибухи: окупанти скаржаться на ракети ЗСУ
- У небі - чорний стовп диму: в окупованих Донецьку та Макіївці прогриміли вибухи
- Без світла залишилося майже 100 тисяч росіян: деталі вибухів у Владивостоці