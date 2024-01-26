Нищівний удар "дронів СБУ": у РФ зупинено роботу найбільшого заводу

Туапсинський нафтопереробний завод був побудований 1929 року - це одне з найстаріших підприємств із тих, які нині працюють на території агресора РФ.

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НПЗ у Туапсе не працюватиме декілька тижнів / Скриншот соцмережі

Російський нафтопереробний завод у Туапсе вимушено зупинив роботу. Один із найстаріших заводів Росії не зможе працювати до кінця лютого-початку березня після удару безпілотників.

Як повідомляє The Moscow Times, єдиний на чорноморському узбережжі РФ НПЗ, який входить до десятка найбільших у країні, не працюватиме декілька тижнів. Після атаки дронів там була пожежа і згоріла вакуумна установка.

Очікується, що ремонт триватиме до кінця лютого-початку березня.

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Нафтопереробний завод у Туапсе Краснодарського краю переробляє 9 мільйонів тонн сировини на рік. Це один із найстаріших заводів у Росії.

Удар по заводу в Туапсе

У ніч на 25 січня в Туапсе на нафтобазі спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі заявили, що перед загорянням бачили у місті безпілотники.

"Пошкоджено нафтопереробну установку, в якій на момент атаки перебувало близько 100 тонн бензину і 200 тонн мазуту. З території підприємства евакуювали 38 співробітників. Постраждалих немає", - зазначалося в повідомленні.

Пізніше ЗМІ стало відомо, що СБУ потужно вдарила по нафтопереробному заводу в російському Туапсе. Згідно з даними джерела журналістів, спецслужба продовжить завдавати ударів по Росії.

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