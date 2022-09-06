"Критична точка": ексдепутат Держдуми розповів, чому РФ випрошує переговори

Росія все частіше просить переговорів з Україною-Фейгін / колаж УНІАН

Наразі влада Росії все частіше говорить про мирні переговори на різних умовах, пропонуючи капітуляцію України, повідомив ексдепутат Держдуми, юрист і правозахисник Марк Фейгін в ефірі марафону FREEДОМ.

За його словами, мирні переговори-це всього лише "уловка" і "спроба виграти більше часу".

"Потреба в паузі, в перемир'ї, є для них життєво важливою, у всякому разі на півдні. Що стосується готовності Кремля посунутися в тому, щоб не вимагати демілітаризації, невступу до НАТО, визнання статусу Криму російським, статусу-кво на Донбасі, в Херсоні і Запоріжжі... вони хочуть втягнути до переговорного процесу, а там далі вже викручувати своє", – говорить він.

Фейгін впевнений, що РФ в особі Володимира Путіна завжди обманює.

"Вони хочуть отримати перепочинок і, скажімо так, дати тим силам в Європі і (меншою мірою) Америці, додаткові козирі. Мовляв, дивіться, Москва готова, розташована до компромісів. Зараз це не більше ніж виверт, спроба обдурити, виграти час, продовжити робити те, що вони роблять", – вважає Фейгін.

За його словами, "у Кремля є якась критична точка". Вона пов'язана насамперед з тим, що так звана "спеціальна військова операція" затягнулася.

Переговори України та Росії: що пропонують У Кремлі

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва має виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити переговори за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого переговорного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

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