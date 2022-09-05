Переговори України та Росії: у Зеленського відповіли на "хотілки" Кремля

У Зеленського відповіли на запити Кремля / скріншот

В Офісі президента допускають переговори з Росією, але тільки на умовах України, куди Путін відправив свої війська вбивати людей і знищувати інфраструктуру.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter підкреслив, що переговори з Російською Федерацією будуть тільки після повернення всіх окупованих нею територій України.

"Ще раз нагадаю базову аксіому. Переговори можливі, але тільки на умовах України: після повернення територій і ліквідації кримінальних анклавів. Зрозуміло, що "пташенята путінського гнізда" не готові усвідомити нову реальність і продовжують поповнювати списки "200-х" своїми рекрутами " – написав Подоляк.

Видео дня

Переговори України та Росії: що пропонують У Кремлі

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито готова вести "переговори" з президентом України Володимиром Зеленським про те, як Київ, мовляв, буде "виконувати" умови Кремля, які Москва "змінювати не має наміру". Російській владі все так же ввижається "реалізація" своїх окупаційних планів по захопленню українських територій.

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою Україна може піти на переговори з Росією. Однак для цього Москва повинна виконати умову Києва. Йдеться про виведення росіянами своїх окупаційних військ з українських територій.

Пізніше представник РФ при ООН в Женеві Геннадій Гатілов сказав, що Москва не хоче проводити перемовини за участю президента Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Мовляв, немає такого перемовного майданчика. За його словами, Москва готується до затяжної війни.

Читайте також: