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Кремль хоче дискредитувати Зеленського: на Банковій розкрили подробиці

Аліна Дембіцька
22 вересня 2023, 22:10 оновлено 22 вересня, 22:10
Пропагандисти намагатимуться переконати Захід, що мати справу з РФ набагато вигідніше, ніж із Зеленським.
Путін, Зеленський, Кремль
Кремль хоче дискредитувати Зеленського / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Країна-агресорка Росія готує інформаційну кампанію, метою якої є дискредитація президента України Володимира Зеленського та його команди за кордоном. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

За його словами, російські пропагандисти намагатимуться поширювати тезу про президентські вибори в Росії, які начебто продемонструють тверду підтримку диктатора Путіна суспільством. Казатимуть, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт.

"Зазначатимуть, що скандал між керівництвом Польщі та України доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. І стверджуватимуть, що все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як "військовий таран" проти Росії. Ще одна теза стосуватиметься узурпації влади та скасування виборів", - розповів Єрмак.

відео дня

Як зазначив керівник ОП, також пропагандисти намагатимуться переконати Захід, що мати справу з РФ, особливо після переобрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше, ніж із Зеленським.

"Розповсюджувати ці тези планують у медіа, а також використовуватимуть ботоферми", - додав Єрмак.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використовували логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував брехню РФ про його загибель. Відповідаючи на запитання журналістів Суспільного, як він пережив свою "загибель", голова ГУР сказав – "нормально".

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