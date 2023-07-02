"Алкоголіки і наркомани": Буданов висміяв фейк РФ про свою "загибель"

Глава ГУР підкреслив, що в діях російських окупантів немає логіки.

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Кирило Буданов прокоментував новий фейк РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прокоментував брехню РФ про його загибель.

Відповідаючи на запитання журналістів Суспільного, як він пережив свою "загибель", голова ГУР сказав – "нормально".

"Ну де можна знайти логіку? Немає логіки в діяннях алкоголіка - є такий вислів. А тут ще й наркомани, то що скажеш", – прокоментував він чутки РФ про свою "смерть".

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При цьому Буданов процитував рядок з пісні "алкоголізм" групи "ТІК", де співається: "Немає логіки в діяннях алкоголіка, горілка і пиво тихо роблять своє диво".

Раніше в російських пропагандистських ЗМІ і Telegram-каналах поширили інформацію про те, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний "важко поранений" після ракетного удару по командному пункту поблизу Херсона. У РФ нафантазували, що Залужний нібито отримав травму голови і осколкові поранення.

Крім того, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що бойовики нібито ліквідували командувача Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майора Ігоря Танцюру. Однак керівник служби зі зв'язків з громадськістю Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський заявив, що це фейк.

Пізніше російські пропагандисти сфабрикували ганебний фейк про голову Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Росіяни використовували логотип відомого українського ЗМІ, яке нібито і повідомило про смерть головного розвідника України.

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