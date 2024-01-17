Потрібно готуватися до 'епохи воєн': у НАТО зробили тривожне передбачення

Наближається епоха, у якій все може статися у будь-який час, зокрема і початок війни. Тому НАТО потребує військової трансформації, впевнений Бауер.

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Потрібно готуватися до "епохи воєн"/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Defense Visual Information Distribution Service

Північноатлантичний альянс потребує військової трансформації, а Захід повинен підготуватися до "епохи воєн".

Зараз країни-члени НАТО повинні зосередитися на ефективності та "військовій трансформації". Про це заявив голова Військового комітету Альянсу голландський адмірал Роб Бауер, відкриваючи дводенну зустріч глав оборонних відомств у Брюсселі, передає Reuters.

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Бауер зазначив, що у минулому уряди і компанії НАТО жили в епоху, коли все було в достатку. У той час все було передбачувано, контрольовано та зосереджено на ефективності.

Проте зараз наближається зовсім інша епоха, у якій все може статися непередбачувано, в будь-який час, зокрема і початок війни.

"Вони (політики – ред.) повинні налаштувати своє мислення на епоху, в якій все може статися в будь-який час, епоху, в якій ми повинні очікувати несподіваного, епоху, в якій нам потрібно зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективними", – наголосив Бауер.

Хто такий Роберт Пітер Бауер Роберт Бауер - лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів, обіймає посаду голови Військового комітету НАТО. Раніше був начальником штабу оборони, заступником начальника оборони Збройних сил Нідерландів, пише Вікіпедія.

Чи є ризик війни НАТО з Росією

Раніше журналісти Bild опублікували статтю про те, що Німеччина готується до відбиття гібридної атаки РФ на східний фланг НАТО. У матеріалі вони послалися на дані Міністерства оборони ФРН. Згідно зі сценарієм, ескалація може відбутися вже в лютому 2024 року, а кульмінація конфлікту – в травні-червні 2025-го.

Проте після цього в Альянсі зробили заяву про статтю Bild. Директор Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій Яніс Сартс заявив, що матеріал німецьких журналістів видання Bild, згідно з яким "НАТО готується до війни з Росією", заснований на документі, де прописаний навчальний сценарій. Варіанти розвитку подій в сценаріях завжди вигадані. Сам сценарій призначений для того, щоб перевірити військові можливості країн у певній галузі.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) оцінили, чи можлива війна НАТО та РФ. Росія намагається посіяти нестабільність і встановити інформаційні умови для майбутніх агресивних дій проти держав-членів НАТО і їхніх сусідів.

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