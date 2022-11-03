Конфлікт в елітах РФ: у Кремлі задумалися над "нейтралізацією" Пригожина - ЗМІ

Євген Пригожин прямо і опосередковано контролює довірений йому Путіним "общак" / Фото Reuters, росЗМІ

У російських елітах спостерігається розкол, у Кремлі стурбовані зростаючим впливом "кухаря Путіна", керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, днями президент Росії Володимир Путін провів нараду в режимі відеозв'язку з керівництвом силового блоку. Ініціював нараду секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

"Темою обговорення стали амбіції куратора головної ПВК. Євген Пригожин бачить себе на політичному Олімпі Росії, і в даний час проводить досить успішну PR-компанію з формування та просування власної кар'єри політика. Пригожин знімає фільми, відкриває центри, дає інтерв'ю, де ділиться своїм баченням ситуації, не лише на фронті, але і в Росії та світі, дає поради президенту і змушує ухвалювати кадрові рішення. І найголовніше, Пригожин є куратором найбільшої на сьогоднішній день приватної армії, чисельністю понад 37000 осіб, включаючи 11452 завербованих в колоніях кримінальників. Він прямо і опосередковано контролює довірений йому Путіним "общак", який на сьогоднішній день трохи не дотягує до 15 мільярдів доларів, при цьому контролювати його витрати російські спецслужби не в змозі, та й не в праві", - йдеться у повідомленні.

Патрушев нібито вважає, що Пригожин хоче отримати свою частку влади в Росії і буде застосовувати для отримання своєї мети максимум зусиль, і пропонує "нейтралізувати" керівника ПВК Вагнера.

"Секретар Радбезу вважає, що вже в наступному році Пригожин стане чи не основним фактором дестабілізації ситуації в Росії. Патрушев запропонував Путіну не затягувати з розв‘язанням цієї проблеми і надав своє бачення нейтралізації Пригожина. Президент сказав, що обміркує пропозиції, але констатував необхідність присутності ПВК на фронті й відзначив неабиякі здібності керівника і організатора у Пригожина", - пише генерал СЗР.

"Назріває серйозний конфлікт в елітах. Силовики вкрай незадоволені поведінкою Пригожина та його підлеглих, на фронті вони поводяться зухвало не тільки в бою, але і вирішуючи конфліктні ситуації зі "своїми" військовослужбовцями російської армії. Відомі не менше 15 випадків, коли представники ПВК вбивали російських солдатів і офіцерів, не отримавши за це навіть мінімального покарання. Вказівка Путіна силовим структурам сприяти скрізь і в усьому Пригожину нервує керівництво силового блоку. Довго подібне протистояння тривати не може. І Путіну доведеться вибирати з ким він - з Пригожиним або з силовиками. І те, і те загрожує", - резюмували на каналі.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжує набирати силу в Росії та будувати військову структуру, паралельну Міністерству оборони РФ, що може стати великою загрозою для правління кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що дефрагментація Російської Федерації вже почалася. У країні-агресорі триває активна боротьба за можливість бути при владі в майбутньому. Вже зараз там є по суті вісім армій, і кожна з них має своє політичне крило.

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