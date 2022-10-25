Випробування ядерної зброї в РФ провалилися: ЗМІ з'ясували плани Кремля

У Путіна немає ядерної зброї - ЗМІ / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

"Надпотужна" ядерна зброя, якою російський диктатор Володимир Путін шантажує весь світ, існує тільки на папері, тому в РФ вирішили зробити "брудну бомбу", в разі застосування якої планується звинуватити у всьому Україну. Про це пише Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

За даними каналу, випробування ядерної зброї в Росії, які були ініційовані Путіним, кілька разів провалилися в жовтні.

Зокрема, 7 і 12 жовтня випробування були скасовані. З 14 по 20 жовтня було ще п'ять спроб їх провести. Лише в двох випадках випробування відбулися, але "їхні результати більше засмутили президента, ніж обнадіяли". 14 жовтня в Іркутській області пройшли підземні випробування ядерної зброї, результати яких, на думку фахівців-спостерігачів, не відповідали заявленим військовими даними. Намічені на 17 і 18 жовтня підземні випробування, були скасовані з "технічних причин", 20 жовтня підводні випробування в Баренцевому морі також скасували, а результати проведеного в цей день підземного випробування в Кемеровській області також були поставлені під сумнів фахівцями-спостерігачами.

"Секретні випробування "надпотужної" зброї 20 жовтня в акваторії Фінської затоки, взагалі виявилися фікцією. Понад сім мільярдів доларів були спущені у вуха Путіну у вигляді обіцянок створення новітньої надпотужної зброї, яка "практично готова до випробувань", але насправді виявилася не готовою взагалі та "існує" в основному в уяві авторів і тих, хто освоює бюджет", - йдеться в повідомленні.

За даними каналу, ввечері 20 жовтня під час наради з представниками керівництва військового і силового блоків Путін обговорював тему провалених випробувань ядерної зброї.

"Під час обговорення прийшов "геніальний план": "брудну бомбу" зробити не проблема, і раз немає поки можливості використовувати тактичну ядерну зброю, значить треба, в разі гострої необхідності, якщо президент ухвалить таке рішення, використовувати "брудну бомбу", звинувативши Україну в провокації на власній території", - повідомили на каналі.

"Можна обережно резюмувати, що найближчим часом можливості російського керівництва використовувати ядерну зброю сильно перебільшені. Тепер Путіну залишається розбиратися, чому не вдаються випробування ядерної зброї, а до цього шантажувати використанням "брудної бомби", звичайно звинувачуючи в провокації Україну. Без ядерної зброї король може виявитися не просто голим, але і не королем", - додав генерал СЗР.

Що таке "брудна бомба"

Радіологічний розсіюючий пристрій (РРУ) являє собою пристрій або механізм для розпилення радіоактивної речовини. Використання вибухових речовин для розсіювання радіоактивного порошку або гранул відоме як "брудна бомба".

Використання "брудної бомби" може призвести до радіаційного зараження грунту, води, до вогнищ виникнення променевої хвороби на великих територіях. Очищення території може зайняти тривалий час.

Якщо її застосувати у важливому фінансовому або промисловому регіоні, це може зруйнувати банківську систему або зупинити торгівлю.

Крім того, вибух "брудної бомби" здатний діяти як психологічна зброя, завдання якого – посіяти страх в країні або регіоні.

"Брудні бомби" не стоять на озброєнні армій світу. Це - потенційна зброя терористів.

Фейк Шойгу про "брудну бомбу"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зателефонував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу та розповів про "можливі провокації з боку України з застосуванням "брудної бомби".

Крім Уоллеса, Шойгу також подзвонив ще кільком представникам НАТО (міністрам оборони Франції й Туреччини), яким також розповідав фейки про українську "брудну бомбу".

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав чергову брехню Росії дуже небезпечною.

"У нас немає ніяких "брудних бомб", і ми не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі", - додав Кулеба.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав абсурдом заяви Шойгу про нібито підготовку України до підриву "брудної бомби".

Президент Володимир Зеленський також відреагував на фейковий вкид міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито готується до застосування "брудної бомби". У своєму вечірньому зверненні 23 жовтня глава держави не виключив, що провокація РФ може бути кроком ескалації й підняття ставок, проте "зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати".

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