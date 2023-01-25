Коли Україна може отримати танки Abrams M1: у Байдена назвали терміни

США незабаром розпочнуть навчання військових і бригад технічного обслуговування танків Abrams M1, розповіли в адміністрації президента Джо Байдена.

Постачання Abrams Україні можуть затягнутися на місяці - Білий дім / Колаж WhiteHouse.gov, Вікіпедія

На процес передачі американських танків Abrams M1 Україні, ймовірно, підуть місяці. Але вже незабаром США організують навчання українських військових навичкам управління бойовими машинами та підготовку бригад технічного обслуговування. Про це заявили в Білому домі.

Як повідомив журналіст Голоси Америки Джеффрі Селдін, представник американської адміністрації сказав, що на постачання танків Abrams M1 підуть місяці. Однак навчання українських військових і бригад технічного обслуговування вже незабаром розпочнеться.

"У нас буде можливість впровадити дуже ретельну програму навчання, а також дуже ретельну програму, щоб мати можливість обслуговувати і підтримувати ці танки, що вимагають значної кількості обслуговування", - підкреслили в Білому домі.

Танки Abrams M1 для України

Американський президент Джо Байден 25 січня зробив заяву про те, що США передають Україні 31 танк Abrams M1. За словами Байдена, Київ готується до проведення контрнаступальної операції і потребує посилення своїх військ. У Штатах сподіваються, що військова допомога допоможе Україні звільнити окуповані Крим і Донбас.

"Ми маємо намір допомогти Україні захистити свою територію і перейти в контрнаступ. Щоб звільнити країну, їм потрібно підвищити свої оборонні здібності... Сьогодні ми виділяємо понад 500 одиниць бронетехніки, а також я оголошую, що ми виділяємо 31 танк Abrams", - зазначив президент США.

Репортер Foreign Policy в Пентагоні Джек Детч повідомляв, що Україна в рамках нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів крім танків Abrams отримає снаряди 120 мм, 8 тактичних машин, машини підтримки, а також засоби для реалізації технічного обслуговування.

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