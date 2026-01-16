"Коли Путін відкриває рот — він бреше": експерт викрив міф про нерозширення НАТО

Наратив про "гарантії нерозширення НАТО" не підтверджується ні документально, ні усно.

Експерт викрив міф про нерозширення НАТО / Колаж: Главред, фото, скріншот, УНІАН, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Чому Путін маніпулює заявами про розширення НАТО

Чи це насправді правда

Російський диктатор Володимир Путін вкотре спробував перекласти відповідальність за війну проти України на Захід, заявивши про нібито "порушені обіцянки" щодо нерозширення НАТО. Однак, за словами експерта, ці твердження не мають під собою жодних фактичних підстав.

У колонці для Главреда політичний аналітик Олександр Палій пояснив, що ці твердження не мають під собою жодних фактичних підстав.

"Коли Путін відкриває рот, він бреше. Чесно кажучи, це стосується більшості росіян — так само, як їх твердження, що вони не стріляють по мирних будинках, хоча зруйнували десятки українських міст", — зазначив експерт.

"Ніяких обіцянок не було"

Експерт підкреслює, що наратив про "гарантії нерозширення НАТО" не підтверджується ні документально, ні усно. Більш того, це неодноразово спростовували безпосередні учасники тодішніх переговорів.

"Адже насправді ніяких обіцянок не було - вже давно Михайло Горбачов, який безпосередньо брав участь у подіях, пов'язаних з обговоренням нерозширення НАТО на схід, підтверджував, що таких обіцянок не було - ні письмових, ні усних", - нагадав аналітик.

За словами Палія, подібні заяви Кремля — це не помилка, а свідома маніпуляція, спрямована на підрив безпеки України.

Спроба позбавити Україну гарантій безпеки

Аналітик вважає, що Путін використовує тему НАТО як інструмент тиску і шантажу, намагаючись залишити Україну без реальних міжнародних гарантій.

"Тому очевидно, що Путін таким чином намагається виторгувати собі можливість знову напасти на Україну, щоб наша країна не отримала гарантії безпеки, і він міг безкарно атакувати. Власне, ці "торги" ми не приймаємо", - впевнений Палій.

Окремо експерт зупинився на спробах Путіна апелювати до історичних подій, зокрема до Ялтинської конференції, називаючи такі паралелі абсурдними.

"Путін, зокрема, періодично апелює до історичних подій, зокрема до Ялтинської конференції. Але це вже зовсім інша ситуація, світ змінився. Ідея спиратися на "Ялту" як на обіцянку для сучасної політики — безпідставна".

Палій підкреслює, що мова йде про стару імперську спробу "ділити світ" і вирішувати долю України без її участі.

"Своєю заявою Путін намагається зафіксувати переговорні позиції для Заходу: мовляв, "це наша зона впливу, а це — не ваша". Фактично йдеться про спробу знову ділити світ і вирішувати долю України без України".

вступление в НАТО инфографика / Инфографика: Главред

Членство України в НАТО - останні новини

Як відомо, вимоги РФ зводяться до запобігання вступу України та Грузії до НАТО і неприпустимості розширення НАТО на схід, а також до відмови від розміщення наступальних озброєнь поблизу російських кордонів.

У 2019 році Україна внесла зміни до Конституції, закріпивши курс на членство в ЄС і НАТО як стратегічний напрямок.

24 грудня 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погоджується на пункт про відмову від членства в НАТО і підкреслив, що рішення про вступ України залежить від держав Альянсу, а не від домовленостей з Росією.

У червні 2025 року Зеленський говорив, що вступ України до НАТО потрібен і самому Альянсу, оскільки це його посилить. При цьому глава держави визнав, що зараз членство не є можливим.

Як писав Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США готові взяти на себе юридичні зобов'язання щодо гарантій безпеки для України, аналогічних 5-й статті НАТО.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це "хорошими новинами". За його словами, Україна завжди просила саме про юридичні гарантії, натомість отримувала лише політичні обіцянки.

Про особу: Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974 року, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює політичним консультантом. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

