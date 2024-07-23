Коли демократи оголосять свого кандидата в президенти США: названо терміни

Як пише CNN, Камала Гарріс, імовірно, отримає одностайну підтримку делегатів.

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Камала Гарріс за добу зібрала рекордні $81 млн на президентську кампанію / Колаж: Главред, фото: x.com/KamalaHarris

Віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала достатню підтримку делегатів, щоб отримати номінацію кандидата в президенти від Демократичної партії. Планується, що її номінують до 7 серпня.

Як пише CNN, зобов'язалися підтримати Гарріс у першому голосуванні значно більше ніж 1976 делегатів. Це означає, що Гарріс уже перетнула поріг необхідної підтримки.

"CNN підраховує голоси на основі публічних заяв про підтримку від делегатів і делегацій штатів, репортажів і розмов із делегатами. Підтримка від делегацій штатів зараховується як одностайна підтримка Гарріс, якщо ми не отримали іншої інформації", - ідеться в публікації.

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Зазначається, що така підтримка не є обов'язковою. Оскільки президент Джо Байден вибув із перегонів, делегати можуть вільно голосувати за кандидата за своїм вибором.

Хто така Камала Гарріс? Камала Гарріс - американський політик і чиновник. Юрист. Член Демократичної партії США. Гарріс - 49-й віцепрезидент США. Обіймає посаду з 20 січня 2021 року. Перша жінка, перший темношкірий політик і перший політик азіатського походження на посаді віцепрезидента в історії Сполучених Штатів Америки. 19 листопада 2021 року Гарріс, поки Байден був під наркозом, у межах закону отримала повноваження президента США на тимчасовій основі. Гарріс стала першою і єдиною жінкою в американській історії, яка пройшла цю політичну процедуру, пише Вікіпедія.

Тим часом The Associated Press пише, що "Гарріс б'є рекорди зі збору коштів" після того, як чинний президент Джо Байден вийшов із виборчих перегонів і оголосив про підтримку її кандидатури від демократів.

Зокрема, Гарріс зібрала рекордні 81 млн доларів за перші 24 години. Ця величезна сума, яка включає гроші, зібрані в рамках кампанії, Національним комітетом Демократичної партії та спільними комітетами зі збору коштів, є найбільшою сумою за добу, про яку повідомляла будь-яка зі сторін у кампанії 2024 року. Кампанія Гарріс заявила, що це найбільша одноденна сума в історії США.

"Історичний потік підтримки віцепрезидентки Гарріс представляє саме ту енергію та ентузіазм, які перемагають на виборах", - сказав представник кампанії Муньос.

Видання зазначає, що це ставить Гарріс у домінантну позицію, яка дасть їй змогу отримати офіційну номінацію від Демократичної партії на посаду президента на національному з'їзді.

АР додає, що величезна фінансова підтримка також гарантує, що Гарріс та її союзники можуть конкурувати з Дональдом Трампом, який протягом останніх тижнів зібрав приголомшливі суми на тлі боротьби за повернення до Білого дому після численних позовів і замаху.

Байден офіційно оголосив про свій вихід із президентських перегонів

21 липня президент США Джо Байден оголосив про своє рішення залишити президентські перегони і не продовжувати боротьбу за крісло в Білому домі.

Байден заявив, що таке рішення є правильним і наразі слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом строку, що залишився. Новою кандидаткою від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що збирається виграти номінацію від Демократичної партії на виборах США.

"Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. До дня виборів залишилося 107 днів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо", - зазначила Гарріс.

Тепер їй потрібно ухвалити важливе рішення - обрати свого кандидата у віцепрезиденти. Як пише Reuters з посиланням на джерела, наразі обговорюють кілька кандидатур на посаду віце-президента, якщо вони самі не претендуватимуть на посаду президента США.

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