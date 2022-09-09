Коли Чарльза III оголосять королем Великобританії: названа дата

Принц Чарльз / EPA / UPG

Чарльз III буде оголошений новим королем Великобританії сьогодні, 9 вересня.

Як повідомляє The Times, Букінгемський палац 8 вересня назвав 73-річного сина королеви Єлизавети II королем.

Він стане новим правителем держави згідно з порядком престолонаслідування.

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Старший син королеви Єлизавети II і принца Філіпа, герцога Единбурського, був першим у черзі на престол.

Принцу Уельському зараз 73 роки.

73-річний король Чарльз став найстаршим монархом в історії Британії, коли-небудь сходивших на престол. Його 75-річна дружина герцогиня Камілла носитиме титул королеви-консорта, як того побажала Її Величність королева Єлизавета II.

Чарльз вже давно виконує багато доручень королеви від її імені.

Що відомо про нового короля Великобританії

Як і личить члену британської королівської сім'ї, Чарльз належить до англіканської церкви. Однак він не приховує інтересу до православ'я. Також він займається благодійністю, складається в різних товариствах, в тому числі патронує близько 350 структур. Одружений на Камілле Паркер-Боулз, що отримала після весілля титул герцогині Корнуольської.

Від першого шлюбу Чарльза з Діаною Спенсер у нього є двоє синів – принц Вільям і принц Гаррі.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим довгоправлячою главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу.

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