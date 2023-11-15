Байден з Сі Цзіньпіном зустрілися у Сан-Франциско: подробиці зустрічі

Зустріч присвячена обговоренню ключових питань та зміцненню відносин між двома країнами.

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Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном / Фото: CNN

Президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін почали зустріч на берегах Сан-Франциско під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це повідомило СNN.

За даними CNN, Джо Байден та Сі Цзіньпін відзначили тепле привітання один одного поблизу розкішного особняка, розташованого на південь від Сан-Франциско. Лідерам влаштували червону доріжку, на якій вже чекали морські піхотинці та прапори обох країн.

Перед початком зустрічі Байден і Сі Цзіньпін відмовилися відповідати на питання журналістів.

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Білий дім висвітлив початок переговорів між двома делегаціями під керівництвом президента Сполучених Штатів Америки та китайського лідера. Під час вступної фази переговорів обидві сторони обмінялися сердечними привітаннями та вступними промовами. Невдовзі після цього розпочалася закрита фаза зустрічі, на якій обговорюються ключові питання між двома країнами.

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