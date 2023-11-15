УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Байден з Сі Цзіньпіном зустрілися у Сан-Франциско: подробиці зустрічі

Руслана Заклінська
15 листопада 2023, 21:55
Зустріч присвячена обговоренню ключових питань та зміцненню відносин між двома країнами.
Байден з Сі Цзіньпіном зустрілися у Сан-Франциско: подробиці зустрічі
Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном / Фото: CNN

Президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін почали зустріч на берегах Сан-Франциско під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це повідомило СNN.

За даними CNN, Джо Байден та Сі Цзіньпін відзначили тепле привітання один одного поблизу розкішного особняка, розташованого на південь від Сан-Франциско. Лідерам влаштували червону доріжку, на якій вже чекали морські піхотинці та прапори обох країн.

Перед початком зустрічі Байден і Сі Цзіньпін відмовилися відповідати на питання журналістів.

відео дня

Білий дім висвітлив початок переговорів між двома делегаціями під керівництвом президента Сполучених Штатів Америки та китайського лідера. Під час вступної фази переговорів обидві сторони обмінялися сердечними привітаннями та вступними промовами. Невдовзі після цього розпочалася закрита фаза зустрічі, на якій обговорюються ключові питання між двома країнами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Сі Цзіньпін Джо Байден Зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна
Реклама

Головне за день

Байден з Сі Цзіньпіном зустрілися у Сан-Франциско: подробиці зустрічі

Байден з Сі Цзіньпіном зустрілися у Сан-Франциско: подробиці зустрічі

21:55 Світ
"Наші діти будуть воювати": Зеленський висловився про "замороження" війни

"Наші діти будуть воювати": Зеленський висловився про "замороження" війни

21:01 Україна
Скандальну Фаріон за статтею звільнили з Львівської Політехніки

Скандальну Фаріон за статтею звільнили з Львівської Політехніки

20:41 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:55

Байден з Сі Цзіньпіном зустрілися у Сан-Франциско: подробиці зустрічі

21:24

Умєров представив нового командувача ССО: Хоренко передав стяг

21:01

"Наші діти будуть воювати": Зеленський висловився про "замороження" війни

20:41

Скандальну Фаріон за статтею звільнили з Львівської Політехніки

20:36

Що подати до столу на новий 2024 рік: безпрограшне меню

Байден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - КуликБайден не переконає Сі Цзіньпіна відмовитись від підтримки Росії - Кулик
20:34

Кількість ударів зменшилась: погода вплинула на ситуацію на південному фронті

20:28

Перевірка на "вошивість": експерт спрогнозував, до чого призведе відступ росіян на півдні

20:17

В якому кольорі відзначати 2024 рік, щоб стати щасливою і вберегтися від біди

20:15

Почався наступ з кількох напрямків: ворог кинув сили для захоплення Куп'янська

Реклама
20:14

85-річний сер Ентоні Хопкінс станцював на кухні запальний танок для своєї їжіВідео

20:11

Як позбутись плям від крові: два несподівані методи, які врятують ваші улюблені речі

20:06

"Чистка від нацизму": росіяни зліпили пропагандистську листівку з обличчям української співачки

19:32

Буде мокрий сніг та вітер: Україну накриває зимова погода

19:16

Серіал Венздей - другий сезон: подробиці зйомок та коли вийдуть нові серії

19:09

В ОП натякнули на відновлення цивільних польотів до завершення війни

19:02

В Україні вдосконалили процедуру отримання на руки посвідчення водія: деталі змін

18:56

Знищили 90% техніки ворога: масований наступ росіян провалився - офіцер ЗСУ

18:46

Alyona Alyona розповіла про нового бойфренда: як почалася їхня історія коханняВідео

18:36

У Росії українські області обізвали "державами": ганьба Захарової потрапила на камеруВідео

18:33

Будуть хвороби та безгрошів'я: мольфар назвав 3 речі, які не можна робити вдомаВідео

Реклама
17:57

У Повітряних силах пояснили, чому росіяни годинами ганяють МіГи по небу

17:43

Один із союзників Росії віддаляється від Путіна: шукає інших партнерів з безпеки

17:41

Статус учасника бойових дій: як його отримати та що обов'язково треба знати

17:31

У Telegram можуть впровадити жорсткі заборони: Данілов назвав причини

17:26

"Жест доброї волі": в ОВА підтвердили гарні новини з лівого берега ХерсонщиниВідео

17:21

Яку максимальну швидкість може розвинути людина: неймовірні відомості про біг

17:12

Герсак Віталій Анатолійович досьє

17:10

Зустріч лідерів США та Китаю: що чекати УкраїніПогляд

17:07

Штайнмаєр розніс Путіна: нехай навіть не думає, Німеччина не забуде про Україну

17:02

Від одного виду атак на енергетику Росія майже відмовилась - Укренерго

16:54

Чим прибрати цвіль з герметика: кращий засіб, який радять фахівці

16:42

С0, С1 або С2: що означають позначки на яйцях і які краще купувати

16:39

Терміново йдіть до лікаря: що означають збільшені лімфовузли - 5 причинВідео

16:18

СБУ відкрила справу на Фаріон: підозрюють за 4 статтями Кримінального кодексу

16:16

Українським вчителям піднімуть зарплати: на скільки зростуть оклади

16:11

Окупанти уперше визнали існування плацдарму ЗСУ на лівому березі ДніпраВідео

16:09

Вдарить 14-градусний мороз: коли Україну буде засипати снігом

15:58

Весела головоломка для найуважніших: треба знайти кішку за 10 секунд

15:52

Як позбутися нічних судом у ногах: про що попереджає організм

15:43

Ірині Білик зробили пропозицію руки та серця на очах у здивованих фанатівВідео

Реклама
15:28

Росіяни тікають з Нової Каховки: мер міста розповів, кому вдалось втекти першими

15:21

"Не пощастило з хлопчиком": Симоньян знову "залізла в ліжко" до Пугачової

15:17

Арестович назвав українців "дикунами" і заявив про початок "падіння культури"

15:15

"Сюр який!": Кадиров нагородив сина черговим орденом, росіян "порвало"Фото

15:07

Франція видала ордер на арешт друга Путіна і диктатора Сирії - Reuters

14:51

Річ, яка 17 листопада притягне нещастя: прикмети і що не можна робити

14:51

Терміни перевірок пенсіонерів-переселенців хочуть поміняти: що сталося

14:39

"Кільце закривається": росіяни перерізали залізницю, яка веде до Авдіївки - ЗМІ

14:36

Потап у перуці спародіював Настю КаменськихВідео

14:31

"Розправ крила і лети": Леблан та Кокс зворушливо звернулися до покійного ПерріВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти