Сили ППО збили 32 дрони з 53-х: РФ атакувала Київ і ще п'ять областей

Ворожі БПЛА були зафіксовані в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

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Окупанти запустили по Україні понад 50 дронів / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада ТРО, Сили оборони Півдня

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Вночі Київ відбивав атаку ворожих дронів

Сили ППО збили 32 із 53 дронів у шести областях

У ніч на 6 грудня російська окупаційна армія вкотре атакувала Київ дронами. Силами оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БПЛА, які загрожували столиці України.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, ворожі дрони заходили на Київ хвилями, здебільшого - одиничними цілями і за різними напрямками.

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Повітряна тривога в місті за ніч оголошувалася двічі і тривала 4 години.

За попередніми даними, у місті зафіксовано падіння дрона, але обійшлося без серйозних руйнувань і постраждалих.

Дрони "Шахед" - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 6 грудня 2024 року (з 20:00 5 грудня) армія РФ атакувала Україну 53 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів.

Станом на 07:00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ і мобільних вогневих груп Повітряних Сил і Сил оборони України збито 32 ворожі БПЛА в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

16 безпілотників локаційно втрачено, два - полетіли в напрямку Білорусі.

Сили ППО збили 32 дрони з 53-х / t.me/kpszsu

Атаки дронів на Україну - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 грудня Сили оборони знищили близько двох десятків ворожих безпілотників, які загрожували Києву. Повітряна тривога в столиці тривала чотири з половиною години. Обійшлося без руйнувань і постраждалих.

Загалом у ніч на 2 грудня російські окупанти атакували Україну 110-ма ударними дронамі типу "Shahed" і безпілотниками інших типів, 52 дрони вдалося збити, 50 - були локаційно втрачені.

Раніше полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт Роман Світан розповів, що країна-агресор Росія використовує для атак на Україну дрони-камікадзе "Шахед". Оскільки їхня дальність становить близько 1500 кілометрів, то вони можуть накрити всю Україну. Але куди саме БПЛА можуть дістати, залежить від точки пуску.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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