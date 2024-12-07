Морські дрони потужно атакували цілі РФ на газових платформах в Криму: у ВМС показали відео

Було знищено ворожі системи спостереження, розміщені на газових платформах. У ВМС показали результати успішного удару по ворожих цілях.

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Морські дрони ВМС атакували газові платформи, захоплені окупантами у Криму/ колаж: Главред, фото: скрін з відео ВМС ЗСУ

Коротко:

Дрони ВМС ЗСУ завдали удару по газових платформах, захоплених окупантами у Криму

Було знищено ворожі системи спостереження, розміщені на газових платформах

Командувач ВМС ЗСУ показав відео з результатами удару

Морські безпілотники підрозділу Військово-морських сил ЗСУ вдарили по газових платформах, захоплених російськими окупантами у Криму.

Відповідне відео з кадрами удару опублікував командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа. Він зазначив, що було завдано прицільних ударів по російських цілях.

відео дня

"Полювання на ворога у Чорному морі триває. Морські безпілотники підрозділу ВМС завдали прицільних ударів по російських цілях", – зазначив він.

Неїжпапа розповів, що було знищено системи спостереження противника, які були розміщені на захоплених газових платформах біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

"Окупанти не залишаться на нашій території – дістанемо їх всюди", – додав командувач ВМС ЗСУ.

Удар по ворожих цілях у Криму/ скрін

Дивіться відео удару по ворожих цілях в Криму:

Вибухи у Криму – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що ГУР уразило ще три РЛС окупантів у Криму – стали відомі подробиці. Українські воїни уразили одну радіолокаційну станцію "Каста-2е2" і дві РЛС "Подльот".

Нагадаємо, у Forbes дізналися деталі удару по цілях РФ у Криму. Як пише Forbes, під час обстрілу 29 листопада використовували різноманітну комбінацію боєприпасів. Зокрема, використовували крилаті ракети Storm Shadow, зенітно-ракетні комплекси C-200, переобладнані на далекобійну зброю класу "земля-земля", ударні безпілотники ГУР, а також балістичні ракети невстановленого типу, пише видання.

Також раніше військовий аналітик і колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Годжес сказав, хто може знищити Кримський міст. ЗСУ роблять так, щоб Росія не могла використовувати Крим у військових цілях.

Нагадаємо, 6 грудня в окупованій Керчі прогриміли вибухи – окупанти скиглили про атаку дронів. Місцеві жителі чули вибухи в районі суднобудівного заводу, також вони бачили заграву в мікрорайоні Аршинцеве.

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