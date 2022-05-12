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Рада ООН з прав людини схвалила резолюцію щодо злочинів Росії

12 травня 2022, 19:24

Резолюція була схвалена значною більшістю голосів: 33 депутати проголосували за, а двоє - Китай і Еритрея - проти. Також утрималися 12.

ООН
Рада ООН з прав людини прийняла резолюцію щодо розслідування злочинів Росії / Reuters

Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію щодо розслідування можливих зловживань з боку російських військ в Україні з метою притягнення винних до відповідальності, пише CNN.

Більше 50 країн підтримали прохання Києва щодо проведення спеціальної сесії Ради для розгляду "погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії".

Резолюція була схвалена значною більшістю голосів: 33 депутати проголосували за, а двоє - Китай і Еритрея - проти. Також утрималися 12.

Нагадаємо, раніше ветеран юриспруденції, 101-річний Бенджамін Ференц, який працював прокурором ще на Нюрнберзькому процесі над нацистськими злочинцями, вважає, що російський президент Володимир Путін неодмінно має бути засуджений за злочини, які він вчинив проти людства.

За його словами, злочини, які зараз скоює Росія проти України-Ганьба для людства, всі винні повинні бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людяності і масові вбивства.

"Це-дуже реалістично. Все, що потрібно – рішучість, адже вони не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за гратами, це можливо", - говорить Ференц.

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ООН військова агресія РФ
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