Режим у РФ - терористичний: ПАРЄ прийняла потужну резолюцію на підтримку України

Резолюція ПАРЄ передбачає створення трибуналу через військові злочини в Україні.
Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію на підтримку України у розв'язаній РФ війні.
Серед іншого, Резолюція ПАРЄ передбачає визнання російського режиму терористичним і передбачає створення трибуналу за військові злочини в Україні.
Звернемо увагу, що за резолюцію віддали свої голоси 99 делегатів – переважна більшість. І лише один утримався.
Зазначимо, що резолюція ПАРЄ визнає російський режим – терористичним. Також вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю для захисту від нападу РФ. Йдеться про системи ППО для захисту цивільного населення.
Крім того, наголошується, що перебування Росії в Радбезі ООН - нелегальне, немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться.
Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що Парламентська асамблея Ради Європи може стати першою міжнародною організацією, яка визначає Росію як "держава-терорист".
Він упевнений, що Європа "може відігравати історичну роль у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Давайте це зробимо! Це буде найкращий шлях захисту принципів міжнародного права".
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