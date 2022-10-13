Режим у РФ - терористичний: ПАРЄ прийняла потужну резолюцію на підтримку України

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо України / Reuters

Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію на підтримку України у розв'язаній РФ війні.

Серед іншого, Резолюція ПАРЄ передбачає визнання російського режиму терористичним і передбачає створення трибуналу за військові злочини в Україні.

Звернемо увагу, що за резолюцію віддали свої голоси 99 делегатів – переважна більшість. І лише один утримався.

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Зазначимо, що резолюція ПАРЄ визнає російський режим – терористичним. Також вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю для захисту від нападу РФ. Йдеться про системи ППО для захисту цивільного населення.

Крім того, наголошується, що перебування Росії в Радбезі ООН - нелегальне, немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться.

Раніше Володимир Зеленський заявив про те, що Парламентська асамблея Ради Європи може стати першою міжнародною організацією, яка визначає Росію як "держава-терорист".

Він упевнений, що Європа "може відігравати історичну роль у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Давайте це зробимо! Це буде найкращий шлях захисту принципів міжнародного права".

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