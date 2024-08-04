Тайвань готується до нападу Китаю: у WP розкрили реальні загрози

Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем - західні аналітики розкрили підготовку до нападу.

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Китай готує напад на Тайвань / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот Google Maps

Влада Тайваню готує своїх громадян до вторгнення Китаю. Наразі справи у країни йдуть не дуже добре.

Загроза Пекіна посилилася після того, як Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем. Він підкреслив свою готовність використати силу для досягнення цієї мети, відправивши дедалі більшу кількість військових літаків та військових кораблів для перевірки оборони острова, передає видання The Washington Post.

Тайвань, у свою чергу, намагається покращити свою обороноздатність. Зокрема, продовжує обов'язкову військову службу та модернізує поточну підготовку резервістів у рамках ширшого зсуву в оборонній стратегії. Це робиться для того, щоб змусити Сі Цзіньпіна двічі подумати, перш ніж ризикнути та застосувати силу.

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Проте молоді тайванці не відгукуються на заклик. Також нещодавно міністр оборони Веллінгтон Ку визнав, що нестача обладнання та інструкторів уповільнила спроби професіоналізувати підготовку резервістів.

"Я повинен чесно сказати, що нам потрібно швидко посилити підготовку, оскільки ще багато потрібно поліпшити", - сказав він у червні.

Що відомо про Китай та Тайвань / Інфографіка: Главред

У виданні також повідомили, що Тайвань хоче створити професійні резервні сили для підтримки 155 тисяч діючих солдатів. Усі тайванські чоловіки, які народилися у 2005 році чи пізніше, тепер зобов'язані записатися на рік служби, тоді як близько 2 млн колишніх солдатів мають проходити перепідготовку кожні два роки.

Але чиновники визнали, що відстають від графіка із планами щодо навчання резервістів та призовників щодо того, як доповнювати війська на передовій у разі війни. Лише 6% відповідних призовників (6936 осіб) взяли участь у нещодавно впровадженій 12-місячній програмі цього року. Більшість відклали військову службу, щоб спочатку вступити до університету, а це означає, що багато чоловіків 2005 року народження не буде навчено до 2027 року.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Ті, хто проходить військову службу цього року, не проходять очікуваної підготовки. Передбачалося, що обрана група призовників навчиться використовувати безпілотники, протитанкові ракети Kestrel та ракети класу "земля-повітря" Stinger, але цього року не було достатньої кількості курсантів, щоб розпочати навчання.

Повільний прогрес Тайваню у посиленні підготовки військ турбує військових експертів як у Вашингтоні, так і в Тайбеї, які закликають владу діяти швидше, щоб стримати Сі Цзіньпіна та запобігти війні. Також WP зазначає, що у найбільшій армії світу - армії Китаю, налічується 2 млн діючих військовослужбовців.

Тайвань - що це за країна? Тайвань (Республіка Китай, не плутати з КНР) - острівна держава з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії. У першій половині XX ст. була однопартійною країною, визнаною міжнародною спільнотою, що мала юрисдикцію над материковим Китаєм; проте з другої половини століття є демократичною державою, що контролює лише острів Тайвань і низку інших дрібних островів, хоча де-факто підтримує відносини з багатьма іноземними державами. Материковий Китай, натомість, став комуністичним. Будучи одним із чотирьох "азійських тигрів", вона є 26-ю за величиною економікою у світі. Новітні технології відіграють ключову роль у промисловості країни. У Республіці Китай на високому рівні перебувають свобода слова, охорона здоров'я, освіта, економічні свободи тощо.

Нагадаємо, що наприкінці червня біля Тайваню засвітився атомний підводний човен Китаю. Відомо, що такі атомні човни можуть перебувати під водою протягом багатьох місяців та рідко спливати на поверхню - він був озброєний балістичними ракетами.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що буде, якщо Китай нападе на Тайвань. Відомо, що ситуація, пов'язана з Тайванем, серйозно зав'язана на економіку, тому в разі дестабілізації обстановки США здатні впровадити будь-які санкції.

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