УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Тайвань готується до нападу Китаю: у WP розкрили реальні загрози

Юлія Закрепа
4 серпня 2024, 22:55
116
Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем - західні аналітики розкрили підготовку до нападу.
Тайвань готується до нападу Китаю: у WP розкрили реальні загрози
Китай готує напад на Тайвань / колаж: Главред, фото: Главред, скріншот Google Maps

Влада Тайваню готує своїх громадян до вторгнення Китаю. Наразі справи у країни йдуть не дуже добре.

Загроза Пекіна посилилася після того, як Сі Цзіньпін заявив про неминучість возз'єднання Китаю з Тайванем. Він підкреслив свою готовність використати силу для досягнення цієї мети, відправивши дедалі більшу кількість військових літаків та військових кораблів для перевірки оборони острова, передає видання The Washington Post.

Тайвань, у свою чергу, намагається покращити свою обороноздатність. Зокрема, продовжує обов'язкову військову службу та модернізує поточну підготовку резервістів у рамках ширшого зсуву в оборонній стратегії. Це робиться для того, щоб змусити Сі Цзіньпіна двічі подумати, перш ніж ризикнути та застосувати силу.

відео дня

Проте молоді тайванці не відгукуються на заклик. Також нещодавно міністр оборони Веллінгтон Ку визнав, що нестача обладнання та інструкторів уповільнила спроби професіоналізувати підготовку резервістів.

"Я повинен чесно сказати, що нам потрібно швидко посилити підготовку, оскільки ще багато потрібно поліпшити", - сказав він у червні.

Тайвань готується до нападу Китаю: у WP розкрили реальні загрози
Що відомо про Китай та Тайвань / Інфографіка: Главред

У виданні також повідомили, що Тайвань хоче створити професійні резервні сили для підтримки 155 тисяч діючих солдатів. Усі тайванські чоловіки, які народилися у 2005 році чи пізніше, тепер зобов'язані записатися на рік служби, тоді як близько 2 млн колишніх солдатів мають проходити перепідготовку кожні два роки.

Але чиновники визнали, що відстають від графіка із планами щодо навчання резервістів та призовників щодо того, як доповнювати війська на передовій у разі війни. Лише 6% відповідних призовників (6936 осіб) взяли участь у нещодавно впровадженій 12-місячній програмі цього року. Більшість відклали військову службу, щоб спочатку вступити до університету, а це означає, що багато чоловіків 2005 року народження не буде навчено до 2027 року.

Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Ті, хто проходить військову службу цього року, не проходять очікуваної підготовки. Передбачалося, що обрана група призовників навчиться використовувати безпілотники, протитанкові ракети Kestrel та ракети класу "земля-повітря" Stinger, але цього року не було достатньої кількості курсантів, щоб розпочати навчання.

Повільний прогрес Тайваню у посиленні підготовки військ турбує військових експертів як у Вашингтоні, так і в Тайбеї, які закликають владу діяти швидше, щоб стримати Сі Цзіньпіна та запобігти війні. Також WP зазначає, що у найбільшій армії світу - армії Китаю, налічується 2 млн діючих військовослужбовців.

Тайвань - що це за країна?

Тайвань (Республіка Китай, не плутати з КНР) - острівна держава з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії. У першій половині XX ст. була однопартійною країною, визнаною міжнародною спільнотою, що мала юрисдикцію над материковим Китаєм; проте з другої половини століття є демократичною державою, що контролює лише острів Тайвань і низку інших дрібних островів, хоча де-факто підтримує відносини з багатьма іноземними державами. Материковий Китай, натомість, став комуністичним.

Будучи одним із чотирьох "азійських тигрів", вона є 26-ю за величиною економікою у світі. Новітні технології відіграють ключову роль у промисловості країни. У Республіці Китай на високому рівні перебувають свобода слова, охорона здоров'я, освіта, економічні свободи тощо.

Нагадаємо, що наприкінці червня біля Тайваню засвітився атомний підводний човен Китаю. Відомо, що такі атомні човни можуть перебувати під водою протягом багатьох місяців та рідко спливати на поверхню - він був озброєний балістичними ракетами.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що буде, якщо Китай нападе на Тайвань. Відомо, що ситуація, пов'язана з Тайванем, серйозно зав'язана на економіку, тому в разі дестабілізації обстановки США здатні впровадити будь-які санкції.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тайвань Сі Цзіньпін новини Китаю
Реклама

Головне за день

Одразу три медалі на Олімпіаді-2024: українські спортсмени показали шикарний результат

Одразу три медалі на Олімпіаді-2024: українські спортсмени показали шикарний результат

22:57 Спорт
Тайвань готується до нападу Китаю: у WP розкрили реальні загрози

Тайвань готується до нападу Китаю: у WP розкрили реальні загрози

22:55 Світ
В Україні знову будуть відключати світло: у Міненерго зробили важливу заяву

В Україні знову будуть відключати світло: у Міненерго зробили важливу заяву

21:12 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

«Хороші росіяни» зрозуміли, що на горбу ЗСУ вони не увійдуть в Кремль 3430

"Хороші росіяни" зрозуміли, що на горбу ЗСУ вони не увійдуть в Кремль

Несподівано трапиться нещасний випадок : Курносова – про можливість перевороту в РФ 2190

"Несподівано трапиться нещасний випадок": Курносова – про можливість перевороту в РФ

Росіяни лізуть, як таргани : під Покровськом терміново почали евакуацію родин 1853

Росіяни "лізуть, як таргани": під Покровськом терміново почали евакуацію родин

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня: Левам потрібно бути обережними, Рибам - успіх 1661

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня: Левам потрібно бути обережними, Рибам - успіх

Останні новини

22:57

Одразу три медалі на Олімпіаді-2024: українські спортсмени показали шикарний результат

22:55

Тайвань готується до нападу Китаю: у WP розкрили реальні загрози

22:33

Зірка Голосу країни з команди Джамали вийшла заміжВідео

22:18

У Британії чотири дні погромів: до чого тут Росія?Погляд

21:12

В Україні знову будуть відключати світло: у Міненерго зробили важливу заяву

Путін показав свою договороздатність: Ольга Курносова - про обмін ув'язненимиПутін показав свою договороздатність: Ольга Курносова - про обмін ув'язненими
21:08

Україна отримає нову партію F-16 - ЗеленськийФото

20:07

Небачена детонація на ключовому аеродромі. Ворог втратив багато КАБів, - експерт про нову атаку дронів СБУ

19:33

Дощі з грозами скоро припиняться: коли в Україну повернеться спека

19:19

"Перебуваю в стані очікування": Притула зізнався, чи готовий піти до ЗСУ

Реклама
18:36

Летіли ракети і серія вибухів: Луганськ весь у диму після потужних "прильотів"ФотоВідео

18:34

У Часовому Яру окупанти прорвалися та закріпились на новій позиції - DeepState

18:17

Район нафтобази під Ростовом накрило хмарою чорного диму: що відбуваєтьсяВідео

17:16

Росіяни "лізуть, як таргани": під Покровськом терміново почали евакуацію родин

17:09

Чи знімуть санкції проти Росії після обміну: експертка оцінила ризики

17:06

Якщо перекласти один сірник, рівняння стане правильним: лише геній впорається за 8 секунд

16:51

Перші F-16 уже в українському небі: з'явилися дивовижні фотоФотоВідео

16:37

Малюк №3: стала відома стать дитини Володимира та Каті ОстапчукВідео

16:32

Росіяни масово стягують резерви Росгвардії на схід України: стала відома причина

16:05

Росіянам потрібно боротись з Путіним, а не із санкціями: Єрмак здивував заявою

16:01

Син В'ячеслава Узєлкова відрікся від боксера: що думає про це Марина Боржемська

Реклама
15:57

Церковне свято 5 серпня: що заборонено робити у цей день

15:46

Санжари 2.0: у Ковелі натовп людей намагався прорватися до ТЦК, подробиціВідео

15:38

"Це змінить ситуацію на фронті": РФ запустила нову залізницю для забезпечення армії РФ

15:27

Актора Зака Ефрона екстрено госпіталізували в Іспанії - подробиці

14:34

Росія стверджує, що нібито "домовилася" зі США про зрив спецоперації ЗСУ

14:28

Армія РФ намагається прорватися на Харківщині й залучає добровольців з Єгипту: деталі

14:19

Любовний гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня: Овнам - зустріч, Дівам - ризик

14:18

В останній день липня: перші 10 винищувачів F-16 вже в Україні - The Economist

13:54

Росія має стати республікою: яку роль відіграють обміняні росіяни - експертка

13:40

У Маріуполі спалахнула пожежа в районі нової військової бази РФ: що відомоВідео

13:39

Марія Бурмака зізналася, що не самотня - подробиці "жіночого щастя"

13:04

Трамп принизив Білий дім через обмін із Росією: "Хочу привітати Путіна"Відео

13:03

"Не просто так змінив стиль": у зірки Голосу країни виявили ракВідео

13:02

В Повітряних силах вперше показали запуск ракет Storm Shadow по цілях у КримуВідео

12:39

В Україні буде спека +40 градусів: синоптик назвала дату різкого потепління

12:31

Удар по аеродрому Морозовськ: у РФ зробили невтішні висновки - провал ППО

12:29

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 серпня: Ракам - підвищення, Діви вирішать проблеми

11:50

Одні образи: Трамп "наїхав" на Гарріс після її відмови від дебатів на Fox News

11:50

Виключно теорія: розкрито причину, чому Україна не зможе отримати більше F-16

11:46

"Несподівано трапиться нещасний випадок": Курносова – про можливість перевороту в РФ

Реклама
11:40

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня: Левам потрібно бути обережними, Рибам - успіх

10:45

Фінансовий гороскоп на тиждень з 5 по 11 серпня: у кого будуть непереливки з грошима

10:35

Вдарить знову +35 градусів: де в Україні буде спекотна погода

10:28

РФ вдарила по залізниці у Полтавській області: які наслідки

09:42

Мобілізація чоловіків до 25 років: у Раді сказали, чи можлива заборона призову

09:04

Путін хоче зупинити підтримку України з боку Заходу: в ISW пояснили задум диктатора

09:00

Що далі від фронту, то більше закликів воювати до переможного кінцяПогляд

08:47

Росіяни просунулись на Донецькому напрямку: де тривають бої - DeepState

07:38

РФ вночі атакувала Україну ракетами і дронами, 4 ракети не вдалося збити: деталі

06:20

"Хороші росіяни" зрозуміли, що на горбу ЗСУ вони не увійдуть в КремльПогляд

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти