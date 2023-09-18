Китай "кинув" Росію і залишив Москву без дронів - ЗМІ

Китай обмежив експорт безпілотників і комплектуючих до них, в результаті чого в Росії виник дефіцит дронів і запчастин. Країна-агресорка тепер не може отримувати БПЛА вагою від 4 кг і максимальної злітної маси від 7 кг з тривалістю польоту більше 30 хвилин. Перекрив лазівку і Казахстан, територією якого раніше завозилися окремі моделі літальних апаратів. На російському ринку визнають: дронів і комплектуючих вистачить на 1-2 квартали.
Видання Комерсант пише, що Міністерство торгівлі Китаю з 1 вересня запустило експортний контроль щодо високопродуктивних безпілотних повітряних суден (БВС), які можуть застосовуватися у військових цілях.
Росія залишається без нових партій дронів
У зв'язку з цим Москва припинила отримувати дрони вагою від 4 кілограм або максимальною злітною масою від 7 кілограм і з тривалістю польоту. Також під забороною і безпілотники "з функцією скидання" або з можливістю закріплення пристрою для скидання.
Китай обмежив постачання комплектуючих для БПЛА
Крім того, Москва не зможе отримувати мульти - і гіперспектральні камери для безпілотників, потужне бортове радіообладнання, тепловізори, інфрачервоні камери, а також модулі лазерної дельнометрії і позиціонування.
Щоб Росія отримувала таку техніку, постачальники в КНР повинні отримати дозвіл від Міністерства торгівлі та митної служби. Ліцензія передбачає і дані про кінцевого одержувача товару.
Більш того, китайське міністерство перевірить кожного одержувача на присутність в санкційних списках, "пов'язаних з військовою діяльністю або небажаними для Китаю діями", запросить фінансові звіти і корпоративні документи.
"За порушення вимоги ліцензії китайським експортерам загрожує адміністративна відповідальність, а в разі навмисного порушення – кримінальна", - зазначено в повідомленні.
У Росії виник дефіцит дронів і комплектуючих
На російському ринку скаржаться, що такі дії Китаю призвели до припинення постачань до Росії навіть тієї продукції, яка під впроваджені обмеження не потрапляє.
"У десяти великих ритейлерів аграрних, моніторингових і промислових безпілотників, в тому числі Paragraf, Spb-geon, RusGеоСom, IQmac, запаси закінчуються. Деякі моделі залишилися в штучній кількості, а ціни зросли в два рази. Наприклад, удвічі подорожчали популярні в РФ агродрони DJI і XAG", - пишуть в РФ.
Дрони до Росії тепер не провезуть і через Казахстан
Більш того, тепер дрони і комлектуючі не можна завозити до Росії і через Казахстан у зв'язку з "посиленням контролю за товарами подвійного призначення". Раніше таким чином завозили окремі моделі БПЛА.
Генеральний директор компанії RuDrones Дмитро Дациков сказав, що до заборон у Росію "вивозили оптом все, що могли", а тепер запасів, мовляв, "вистачить на один-два квартали".
Відносини Китаю та Росії
Китай таємно постачає Росії зброю, дрони і бронежилети, повідомили журналісти американського Politico з посиланням на свої джерела. Пекін допомагає Москві імпортувати технології, які потрапили під санкції.
Снаряди і озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР, вважає військовий експерт Олег Жданов. В інтерв'ю Главреду він поділився думкою, згідно з якою КНР не дозволить завдати нищівної поразки РФ.
Війна в Україні може затягнутися до 2032 року, а Росія піти "під Китай", припустив військовий експерт Олексій Арестович. На його думку, Москва може довго воювати лише під патронатом Китаю, проте є сумніви щодо того, чи потрібен такий сценарій Пекіну.
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