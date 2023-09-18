УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Китай "кинув" Росію і залишив Москву без дронів - ЗМІ

Андрій Ганчук
18 вересня 2023, 15:50 оновлено 18 вересня, 16:08
147
Контроль над постачанням товарів подвійного призначення посилив і Казахстан, через територію якого до Росії завозилися окремі моделі дронів.

Китай, Росія, дрони
Китай фактично заборонив постачати БПЛА до Росії / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com

Китай обмежив експорт безпілотників і комплектуючих до них, в результаті чого в Росії виник дефіцит дронів і запчастин. Країна-агресорка тепер не може отримувати БПЛА вагою від 4 кг і максимальної злітної маси від 7 кг з тривалістю польоту більше 30 хвилин. Перекрив лазівку і Казахстан, територією якого раніше завозилися окремі моделі літальних апаратів. На російському ринку визнають: дронів і комплектуючих вистачить на 1-2 квартали.

Видання Комерсант пише, що Міністерство торгівлі Китаю з 1 вересня запустило експортний контроль щодо високопродуктивних безпілотних повітряних суден (БВС), які можуть застосовуватися у військових цілях.

відео дня

Росія залишається без нових партій дронів

У зв'язку з цим Москва припинила отримувати дрони вагою від 4 кілограм або максимальною злітною масою від 7 кілограм і з тривалістю польоту. Також під забороною і безпілотники "з функцією скидання" або з можливістю закріплення пристрою для скидання.

Китай обмежив постачання комплектуючих для БПЛА

Крім того, Москва не зможе отримувати мульти - і гіперспектральні камери для безпілотників, потужне бортове радіообладнання, тепловізори, інфрачервоні камери, а також модулі лазерної дельнометрії і позиціонування.

Щоб Росія отримувала таку техніку, постачальники в КНР повинні отримати дозвіл від Міністерства торгівлі та митної служби. Ліцензія передбачає і дані про кінцевого одержувача товару.

Більш того, китайське міністерство перевірить кожного одержувача на присутність в санкційних списках, "пов'язаних з військовою діяльністю або небажаними для Китаю діями", запросить фінансові звіти і корпоративні документи.

"За порушення вимоги ліцензії китайським експортерам загрожує адміністративна відповідальність, а в разі навмисного порушення – кримінальна", - зазначено в повідомленні.

У Росії виник дефіцит дронів і комплектуючих

На російському ринку скаржаться, що такі дії Китаю призвели до припинення постачань до Росії навіть тієї продукції, яка під впроваджені обмеження не потрапляє.

"У десяти великих ритейлерів аграрних, моніторингових і промислових безпілотників, в тому числі Paragraf, Spb-geon, RusGеоСom, IQmac, запаси закінчуються. Деякі моделі залишилися в штучній кількості, а ціни зросли в два рази. Наприклад, удвічі подорожчали популярні в РФ агродрони DJI і XAG", - пишуть в РФ.

Дрони до Росії тепер не провезуть і через Казахстан

Більш того, тепер дрони і комлектуючі не можна завозити до Росії і через Казахстан у зв'язку з "посиленням контролю за товарами подвійного призначення". Раніше таким чином завозили окремі моделі БПЛА.

Генеральний директор компанії RuDrones Дмитро Дациков сказав, що до заборон у Росію "вивозили оптом все, що могли", а тепер запасів, мовляв, "вистачить на один-два квартали".

Відносини Китаю та Росії

Китай таємно постачає Росії зброю, дрони і бронежилети, повідомили журналісти американського Politico з посиланням на свої джерела. Пекін допомагає Москві імпортувати технології, які потрапили під санкції.

Снаряди і озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР, вважає військовий експерт Олег Жданов. В інтерв'ю Главреду він поділився думкою, згідно з якою КНР не дозволить завдати нищівної поразки РФ.

Війна в Україні може затягнутися до 2032 року, а Росія піти "під Китай", припустив військовий експерт Олексій Арестович. На його думку, Москва може довго воювати лише під патронатом Китаю, проте є сумніви щодо того, чи потрібен такий сценарій Пекіну.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Росії БПЛА дрони новини Китаю
Реклама

Головне за день

Китай "кинув" Росію і залишив Москву без дронів - ЗМІ

Китай "кинув" Росію і залишив Москву без дронів - ЗМІ

15:50 Світ
Купа металобрухту: з’явилися фото підводного човна "Ростов-на-Дону" після удару ЗСУ

Купа металобрухту: з’явилися фото підводного човна "Ростов-на-Дону" після удару ЗСУ

15:47 Україна
У центрі Донецька пролунав потужний вибух: приліт по "адміністрації" Пушиліна

У центрі Донецька пролунав потужний вибух: приліт по "адміністрації" Пушиліна

15:20 Україна
Всі головні новини

Останні новини

16:13

Важливий, але забутий: для чого потрібен третій відсік в пральній машині

15:58

Як заточити ніж на м'ясорубку: найпростіші способи приголомшать навіть досвідчених господинь

15:50

Китай "кинув" Росію і залишив Москву без дронів - ЗМІ

15:47

Купа металобрухту: з’явилися фото підводного човна "Ростов-на-Дону" після удару ЗСУ

15:20

У центрі Донецька пролунав потужний вибух: приліт по "адміністрації" Пушиліна

Снаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег ЖдановСнаряди та озброєння Росії постачатиме Китай, але руками КНДР – Олег Жданов
15:20

На балконі, в духовці та сушарці: як правильно засушити гриби на зиму перевіреними методами

15:13

Люди кладуть монетку під килимок для залучення грошей: як це робити правильно

14:58

Польща може блокувати вступ України до ЄС: Варшава висунула умову

14:48

"Наближається час розплати": Буданов сказав, коли в РФ вичерпається зброя для війни

Реклама
14:44

"Московська" дочка Сумської побувала на презентації забороненого ресурсу в Москві

14:33

Контрнаступ йде успішно, готуємося до боротьби за повернення Криму - Подоляк

14:02

Росіяни вкрали популярний український серіал "Спіймати Кайдаша"

13:52

Зеленський у США проситиме більше зброї заради перемоги України - Подоляк

13:41

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня 2023: Cобаці - зміни, Козам - вибачатися

13:40

"Хочу відчувати себе жінкою": хореограф Гвоздьова йде на серйозну операцію

13:24

ЗСУ отримали вже 220 авто за сприяння Favbet Foundation

13:18

На Куп’янському напрямку припинились бої: окупанти застосовують артилерію та авіацію

13:13

Адель таємно вдруге вийшла заміж - ЗМІВідео

13:13

20% надбавки: кому пощастить і хто отримає додаткові гроші до пенсії

13:08

Наречений найняв приватного детектива для стеження за нареченою: "я був вражений"

Реклама
13:04

Неймовірна оптична ілюзія: не усі зможуть знайти літеру А за 15 секунд

12:49

Ходив у пікселі і зливав дані про контрнаступ: у Дніпрі спіймали агента ФСБ

12:28

"Я просто зраджу їх": Зеленський відповів, чи віддасть Україна землі РФ "в обмін на мир"

12:07

Це потрібно робити раз на місяць: як помити килимок для миші

12:01

Віталій Козловський отримав військову спеціальність та показав бойове посвяченняВідео

11:59

"Готують контратаки": військовий експерт розкрив, що задумали росіяни на Запоріжжі

11:56

Іменини 19 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

11:51

Ганна Маляр та інші: Кабмін звільнив заступників міністра оборони України

11:47

"Путін став в один рядок з раком": Зеленський жорстко пройшовся по російському диктатору

11:40

Періодично приходить до тями: ЗМІ з'ясували, живий Кадиров чи мертвий

11:16

Барських розповів, чому сварився з продюсером Бадоєвим

10:59

"Нелегкий шлях": Зеленський знає, де ЗСУ збираються прорвати оборону росіянВідео

10:45

Вночі РФ атакувала дронами і ракетами південь і центр України: що відомо

10:34

Як змінилися комунальні тарифи і скільки тепер заплатять українці: офіційні дані

10:29

РФ стягнула під Роботине тисячі елітних десантників на "м'ясні штурми"

10:18

Оладки будуть пишні, як хмаринки: рецепт від Євгена Клопотенка

10:01

В ООН готують нову допомогу для українців: хто може розраховувати на гроші

09:55

"Мішані атаки": у ЗСУ розкрили деталі останнього масованого удару по Україні

09:50

У Міноборони підтвердили звільнення Кліщіївки: РФ намагається повернути позиції

09:41

Гороскоп на завтра 19 вересня 2023: Раку - підвищення на роботі, Терезам - важка розмова з партнером

Реклама
09:34

Як зрозуміти, що пора міняти дитяче взуття: ортопед показав простий тест

09:05

10 хвилин і готово: як прибрати подряпини на лінзах окулярів

08:54

"Шойгу! Герасимов! Де бойові броньовані машини?"Погляд

08:53

Війна в Україні не закінчиться парадом ЗСУ в Москві - Буданов

08:30

На Бахмутському напрямку ЗСУ вибивають окупантів та закріплюються на нових позиціях

08:19

Слідом за Кіркоровим: дружина Цекало пришила собі нову попу

08:18

Буданов розповів, як Україна протистоятиме ракетним ударам РФ восени і взимку

08:07

Весь секрет у кефірі: суддя "Майстер Шефа" видав таємницю хрусткої та соковитої курочки на вечерю

07:24

Зеленський про контрнаступ ЗСУ: "Ми не повинні давати Путіну перепочинку"

07:02

Яке сьогодні свято 18 вересня: день у світовій та українській історії, церкві

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти