"Нейтральний" Китай постачає в РФ озброєння, дрони й гелікоптери – The Telegraph

Поки Китай наголошує на своєму нейтралітеті, стало відомо про поставки з цієї країни в РФ гелікоптерів, БПЛА, оптичних прицілів і металів для "оборонки".

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"Нейтральний" Китай постачає в РФ озброєння, дрони й гелікоптери/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін

Китай від початку повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України постачає державі-окупанту безпілотники, оптичні приціли, метали, які використовуються в оборонній промисловості, і навіть гелікоптери.

Про це йдеться у розслідуванні The Telegraph. Згідно з даними видання, російські компанії, зокрема і підсанкційні, які виготовляють ракетні пускові установки, бронетехніку і стратегічні бомбардувальники, отримали десятки тисяч поставок з Китаю від початку повномасштабної війни до першого кварталу 2023 року.

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У виданні наголошують, що такі поставки відбуваються у той час, коли Китай наголошує на своєму нейтралітеті і намагається показувати себе ключовим миротворчим посередником в переговорах, спрямованих на припинення війни.

Що саме Китай постачав Росії

The Telegraph повідомляє, що за два місяці до війни одна з компаній Китаю відправила країні-агресорці Росії 1000 безпілотників. При цьому як компанія-відправник Shantou Honghu Plastics, так і компанія-отримувач – російська фірма "Самсон" – позиціонують себе як "оптових продавців ігор та іграшок".

За чотири дні від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-окупант отримала від однієї з китайських компаній, Hems999, два гелікоптери. Інша компанія з Китаю, Tianjin Huarong Aviation, від початку повномасштабної війни передала РФ чотири гелікоптери Airbus. Усі ці повітряні судна отримала російська фірма "Уральський вертоліт", яка постачає таку техніку російській Національній гвардії, що воює проти України.

Також від початку повномасштабного вторгнення РФ і до першого кварталу цього року китайські виробники відправляли Росії оптичні приціли. Ці приціли поставлялися у більш ніж 50 російських компаній. При цьому у 2022 році їхній імпорт збільшився майже вдвічі у порівнянні з 2021 роком – до 2,5 мільйонів доларів.

Крім цього, турбореактивні двигуни і радіолокаційні системи навігації ракет відправлялися в РФ через Індію і Коста-Ріку. Очевидно, таким чином намагалися обійти санкції, зазначають у виданні.

Також у РФ постачалися з Китаю різна сировина і компоненти, які використовуються для виготовлення озброєння. Більше того, як видно з комерційних даних, таке постачання зросло.

Стосунки Китаю і РФ під час повномасштабної війни в Україні

Раніше видання Politico на основі аналізу митних даних повідомляло, що Китай таємно постачає Росії зброю, дрони та бронежилети. Китай за останній рік активно нарощував торгівлю товарами подвійного призначення з Росією, допомагаючи Москві, серед іншого, імпортувати підсанкційні західні технології.

При цьому аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що між Пекіном і Москвою ростуть розбіжності через війну в Україні. На саміті в Саудівській Аравії "стала очевидною незгода Китаю з Росією щодо врегулювання, спрямованого на припинення війни в Україні".

У той же час політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловив думку, як Китай може розпочати війну з Росією за території. Він зазначив, що Росія наповнюється китайцями. Китайці не будуть відкрито вступати у війну. Вони будуть діяти інакше, вважає Загородній.

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