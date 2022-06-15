Китай не хоче засуджувати війну в Україні: Сі Цзіньпін поговорив з Путіним - National Post

Сі Цзіньпін поговорив з Путіним - National Post / ua.depositphotos.com/

Лідер китайських комуністів (і фактичний керівник КНР) Сі Цзіньпін в телефонному режимі провів бесіду з російським диктатором Путіним, основною темою якої стала війна, яку Росія розв'язала в Україні. Про це повідомляє Західне видання National Post.

За даними журналістів, в бесіду з російським диктатором китайський лідер не захотів публічно засуджувати російське вторгнення в Україну і "закликав до вирішення проблеми шляхом переговорів".

Причому, мовляв, Китайські дипломати готові допомогти в цій проблемі.

"Будь-яка зі сторін конфлікту не може не займати відповідальну позицію. У тому числі і сприяти правильному "заспокоєнню" війни в Україні. КНР готове зіграти в цьому свою і вельми конструктивну роль", ‒ наводять журналісти слова китайського лідера.

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Нагадаємо, раніше колишній депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков говорив про те, що Китай займає нейтральну позицію у війні РФ проти України. Однак для КНР зараз не потрібна ядерна війна, тому Пекін стримує Путіна від натискання на "ядерну кнопку".

За його словами, китайці дуже впливають на російського диктатора, щоб він не застосовував ядерної зброї.

До того авторитетне американське видання The Washington Post, прямо з 24 лютого, з початку військової агресії проти України РФ просила допомоги у Китайської Народної Республіки. Причому комуністична влада цієї країни готова була допомогти диктатору Путіну і його поплічникам, але побоюються жорстких санкцій від Заходу.

Журналісти не змогли точно дізнатися деталі кремлівських запитів, проте один китайський комуніст сказав, що розмова спершу йшла про "Торгові зобов'язання", а потім про грошову підтримку і підтримку технологіями. Але такий формат, говорить Китайське джерело, небезпечний для КНР американськими санкціями та інших країн.

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