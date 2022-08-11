ЗСУ влаштували пекло окупантам на півдні: знищені командні пункти, склади БП та 41 загарбник

Авіація ВСУ / скріншот

На півдні Збройні Сили України завдали по противнику жердину авіаударів, в результаті яких була знищена жива сила ворога, склади боєприпасів і командний пункт 49-ї армії РФ.

Спікер оперативного командування "Південь" передавати, що двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту та скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога у Бериславському районі на Херсонщині.

Двічі бомбардувальники атакували 2 склади боєприпасів і ще одне скупчення техніки в Баштанском районі Миколаївської області.

За результатами відпрацювання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога становлять:

41 окупант;

3 гаубиці "Мста-Б";

7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

у районі Новокам'янки-наші сили завдали вогневого удару по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ військово-морського флоту Росії;

біля Червоного Маяка-49 ворожа армія залишилася без свого пункту управління;

у Іщенці-ЗСУ вдарили по командно-спостережному пункту батальйонної тактичної групи 76 десантно-штурмової дивізії;

у районі барвінку - по складу боєприпасів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті потужних вибухів, які сталися на авіабазі" Саки " в Криму 9 серпня, були знищені 9 російських повітряних суден. Аеродром був виведений з ладу.

Вибухи торкнулися також складу з авіаційним озброєнням російських загарбників.

Також повідомлялося, що протягом 8 серпня штурмова Авіація ЗСУ завдала удару за скупченням живої сили, озброєння і техніки російських окупаційних військ недалеко від Снігурівки.

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