"Все лише починається": Арестович натякнув, що стане наступними мішенями захисників України

ЧФ РФ і військові аеродроми в Криму - потенційні мішені, сказав Арестович / Фото УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що анексованому Росією Криму залишилося ще п'ять військових аеродромів. Вони, як і Чорноморський флот РФ, є потенційними мішенями.

За словами Арестовича, "все лише починається".

"У Криму залишилося ще 5 військових аеродромів. Вони всі потенційні мішені, як і Чорноморський флот. А уяви собі, зловити корабель під час розвантаження або завантаження боєприпасів", - сказав він в ефірі Фейгін Live увечері 10 серпня і додав, що в України є і дані з окупованих територій, і партизани.

"Чекайте, все лише починається: і в Криму, і в інших місцях. Ми завжди були впевнені в перемозі. І в не особливо розумних російських громадян і ура-патріотів вже починають з‘являтися сумніви, що війна може закінчитися не так, як їм обіцяли. І в найближчі дні у них буде дуже багато приводів переконатися в цьому", - сказав Арестович.

Вибухи на аеродромі в Новофедорівці

9 серпня пролунали потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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