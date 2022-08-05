США не хочуть перемоги України зараз, повний розгром РФ їм невигідний - Жданов

США не хочуть перемоги України зараз / Колаж фото Генштаб ЗСУ, Главред

США поки не вважають вигідним для себе повний розгром Росії та перемогу України. Білий дім хоче змінити політичний режим в РФ. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Демократична партія США готується до виборів, які відбудуться у листопаді, та хоче показати, що вони "може вирішувати міжнародні проблеми".

"Тому сьогодні їм наша перемога не потрібна, їм наша перемога потрібна завтра, умовно кажучи. По-перше, у них в листопаді вибори. І Демократичній партії США, щоб здобути на них перемогу і не втратити ті позиції, які вони мають сьогодні, а у них дуже хиткі позиції, треба надати суспільству, що вони здатні вирішувати міжнародні проблеми", - сказав Олег Жданов.

Візит на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі адміністрація Джо Байдена представить як найбільшу перемогу. При цьому Америка хоче, щоб Росія залишалася в тому вигляді, в якому вона є.

"Наявність Росії забезпечує живучість НАТО. Немає Росії - немає НАТО. Немає НАТО - немає домінування США в Європі. Ось тому для США дуже важливо, щоб Російська Федерація збереглася, як країна, яка потенційно може нести військову загрозу, особливо для Європейського Союзу", - додав Жданов.

Експерт переконаний, що США побоюються серйозних проблем, з якими їм доведеться стикнутися у випадку розвалу РФ.

"Якщо буде великий військовий розгром сьогодні, то почнуться тектонічні процеси в Російській Федерації і завтра Росія розвалиться. Збирати по крихтах ядерну зброю і у кого скільки його буде - ніхто не знає. Скільки з'явиться суб'єктів міжнародного права - ніхто не знає. Хто буде забезпечувати ті міжнародні поставки, без яких сьогодні, як ви бачите, не може прожити Європейський союз", - додав Жданов.

Жданов зазначив, що США не бояться Росії, а "варять її повільно, як жабу".

Нагадаємо, раніше колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Китай знайшов вигоду у війні, яку розв'язав Путін в Україні. Після завершення війни Росія може стати "сировинним придатком". Після введення санкцій РФ намагається переорієнтувати свій експорт на Китай, Індію та Азію.

Він також вважає, що Франція і Німеччина можуть побоюватися перемоги України у війні з Росією. Вони могли з 2014 року підштовхувати Україну до того, що "ми повинні здатися Москві".

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