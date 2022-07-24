Китай не допоможе Путіну, він знайшов вигоду у війні - дипломат

Китай знайшов вигоду у війні, він чекає падіння РФ/ Колаж УНІАН, Reuters

Війна, яку Путін розв'язав проти України, вигідна Китаю. Ця війна послаблює Росію, що "на руку" Китаю. Після завершення війни Росія може стати "сировинним придатком". Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він зазначив, що після введення санкцій РФ намагається переорієнтувати свій експорт на Китай, Індію та Азію.

"Китаю буде вигідно, якщо внаслідок подій в Україні Росія перетвориться на постачальника до Китаю дешевої нафти, лісу і т.д, тобто сировинних ресурсів, яких Китаю сьогодні не вистачає", - сказав Володимир Огризко.

Саме тому Китай не захоче ризикувати своїм становищем і йти "на пряму допомогу Росії" у війні проти України.

"Наведу лише приклад. Більшість китайських товарів, які експортуються і які живлять китайську економіку, йдуть за двома напрямками - в Північну Америку і Євросоюз. Якщо ЄС і Північна Америка зроблять з Китаєм те, що вони зробили з Росією в полон економічних санкцій, то від китайської економіки взагалі нічого не залишиться, тому що в такому випадку вона зупиниться рівно через два місяці", - зазначив Огризко.

Дипломат вважає, що Китай "буде грати і вашим, і нашим, але дуже обережно, щоб не дратувати Захід".

При цьому, Огризко переконаний, що Китай не надаватиме Україні пряму допомогу, а буде лише говорити про необхідність переговорів і підтримку територіальної цілісності.

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Також, як писав Главред, Огризко спрогнозував, чим закінчиться війна в Україні і як довго можна очікувати бойових дій окупантів. Він вважає, що терміни перемоги України залежать від того, як швидко буде надано зброю і як скоро економіка РФ стане нездатною підживлювати путінський режим.

Він також зазначав, що в Росії живуть "раби", яким "потрібен хан, цар, імператор, президент". Через це "Путіна досі не знищили".

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