Ситуація на фронті загострилась: в ЗСУ назвали 'найгарячіші' напрямки

В ЗСУ повідомили про загострення ситуації на в районі міста Часів Яр на Донеччині.

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Окупанти за будь-яку ціну намагаються прорватись до Часового Яру / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ в районі міста Часів Яр. Тривають важкі бої за Іванівське та на околицях населеного пункту Богданівка. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

"Окупанти за будь-яку ціну намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки, прорватися до Часового Яру, де нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати вже не одну добу ворога та стабілізувати ситуацію на цьому напрямі", – заявив спікер.

Крім того, він відзначив, що за останні дні ситуація на фронті в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" загострилась.

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"У зоні відповідальності нашого ОСУВ "Хортиця" найгарячішими напрямками залишаються Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський", - вказує він.

Крім того, речник підкреслив, що що ситуація на фронті залишається складною, але під контролем Сил оборони.

За його словами, окупанти продовжують спроби штурмувати позиції українських захисників на деяких ділянках та напрямках, використовуючи артилерію, танки, безпілотники різних типів і авіацію.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Новий наступ РФ - бої за Часів Яр

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація в районі населеного пункту Очеретине залишається напруженою. Російські окупанти відновили використання отруйних речовин для наступу на позиції українських військ. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Крім того, російські окупанти, які брали участь у штурмі під Очеретиним, знищили цілу групу власних військовослужбовців. Про цей інцидент повідомив український блогер Денис Казанський.

Українські військові змогли просунутись практично без опору в Серебрянському лісі та повернути під контроль України частину територій. Про це розповів командувач Нацгвардії, бригадний генерал Олександр Півненко.

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