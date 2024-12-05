"Це був жарт": Кадиров зізнався, що збрехав про "подарований" Маском Cybertruck

На думку глави Чечні, Cybertruck непридатний на війні, для цих цілей більше підходить УАЗ Патріот

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Кадиров вибачився перед Маском / колаж: Главред, фото: ТК Кадирова, Вікіпедія

Як Кадиров виправдався за "жарт":

Глава Чечні любить жартувати над Маском через соцмережі

Попросив Маска не ображатися і вибачився

Глава Чечні Рамзан Кадиров зізнався, що мультимільярдер і власник компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск не дарував йому автомобіль Cybertruck. Про це Кадиров заявив під час прямої лінії, повідомляють місцеві ЗМІ.

За словами Кадирова, це був жарт.

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"Насправді мені цікавий сам Ілон Маск. Мені подобається його характер, манера життя, як він поводиться, його життєва позиція. Я люблю над ним жартувати через соцмережі. Я цей жарт придумав", - сказав Кадиров.

За його словами, Cybertruck непридатний на війні, для цих цілей більше підходить УАЗ Патріот.

"Якщо Ілона Маска ми образили чимось, то приносимо вибачення", - сказав глава Чечні.

Зазначимо, у серпні Кадиров написав на своєму Telegram-каналі, що він нібито отримав "від шановного Ілона Маска кібертрак". Глава регіону подякував бізнесмену і заявив, що авто вирушить на фронт в Україну.

"Ілоне, дякую! Приїжджай у Грозний, прийму тебе як найдорожчого гостя! Не думаю, що в нашому російському МЗС будуть проти такої поїздки. І, звичайно, чекаємо нових твоїх розробок, які сприятимуть завершенню СВО", - писав улітку Кадиров.

Атака дронів на Чечню

Як писав Главред, вранці 4 грудня безпілотник атакував казарму полку спецпризначення Рамзана Кадирова. Інцидент стався в столиці Чечні, Грозному. Повідомлялося також, що в регіоні діяв план "килим" через загрозу безпілотників.

Кадиров визнав атаку на полк спецназу, який його охороняє. За його словами, безпілотник зачепив дах будівлі полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.

Кадиров також раніше наказав чеченцям вбивати українських військових.

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Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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