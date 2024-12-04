Є постраждалі та руйнування: Кадиров визнав атаку на полк спецназу у Грозному

У середу, 4 грудня безпілотник атакував казарму полку спецпризначення Рамзана Кадирова.

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Кадиров відреагував на атаку безпілотника / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скріншот із тг-канала

Коротко:

Безпілотник атакував центр Грозного

Внаслідок удару є постраждалі

Глава Чечні Рамзан Кадиров визнав ранкову атаку на полк спецназу, який охороняє його. Про це повідомляє пропагандистська агенція РИА-Новости.

Кадиров заявив, що 4 грудня, вранці, безпілотник атакував центр Грозного і зачепив дах будівлі полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.

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За його словами, в атаці постраждали мирні люди, але не називає їхню кількість.

Голова Чечні традиційно звинуватив в атаці Україну.

Згодом він цинічно запропонував використовувати українських військовополонених, як живий щит для військових об'єктів на території республіки. Таку ідею він озвучив на показній зустрічі з полоненими, відео якої опублікував у своєму Telegram.

"Наче з відпочинку ви приїхали. Треба їх по об'єктах, які зняли американські супутники, по цих об'єктах на дах поставити їх усіх. Нехай охороняють нашу територію", - сказав Кадиров.

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Як писав Главред, сьогодні вранці, 4 грудня безпілотник атакував казарму полку спецпризначення Рамзана Кадирова. Інцидент стався у столиці Чечні, Грозному. Повідомляли також, що вночі в регіоні діяв план "килим" через загрозу безпілотників.

Неспокійно також було в Рязані, Новоросійську, Таганрозі та Брянську РФ. Як відомо, на західній околиці Рязані в міському районі Дягілєво розташована авіабаза, на якій дислокований 43-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу, оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а також 203-й ВГАП СЗ. Поруч з авіабазою розташований 360 Авіаційний ремонтний завод.

У ніч проти 26 листопада Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах РФ у Ростовській області. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що під прицілом Сил оборони України були аеродроми РФ, склади з БК та з нафтопродуктами.

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Хто такий Рамзан Кадиров Молодший син Ахмата Кадирова, президента Чечні, який загинув унаслідок теракту 2004 року. У 1996 році став помічником і особистим охоронцем свого батька, який у ті роки був муфтієм Чечні та прихильником її незалежності. За власним свідченням Рамзана Кадирова, першого росіянина він убив у 16 років. Коли ж Кадиров-старший перейшов на бік федеральної влади і був призначений главою тимчасової адміністрації Чечні, Рамзан став начальником президентської служби безпеки. Пізніше брав участь в операціях з ліквідації чеченських повстанців. Призначений президентом Чечні в 2007 році. Кадирова неодноразово звинувачували в порушеннях прав людини під час його правління в Чечні. У 2022 році СБУ оголосила Кадирова в розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування, пише Вікіпедія.

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