Капітан США пояснив, чому на Заході бояться перемоги України у війні

Чому США бояться перемоги України у війні / Фото Вікіпедія, Reuters

Країни Заходу бояться, що Україна переможе у війні, повідомив капітан 1-го рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах в ефірі каналу FREEDOM.

За інформацією американського військового, мова йде про альянси, такі як НАТО, ОБСЄ та ООН, адже після перемоги Україні доведеться вирішувати, що робити не тільки з самою РФ, але й з ними.

"Вони бояться, що ви виграєте. Чому вам не дають (зброю-ред.)? Чому вас весь час тримають тільки на плаву? Вони бояться... всі ці старі системи: ООН, Радбез. НАТО, ОБСЄ, всі вони бояться... зрештою, Росія впаде, розвалиться, і тоді треба буде ставити питання: А що робити з Радбезом? Росію залишати? А що робити з її ядерною зброєю? Треба її позбавляти... що робити з НАТО?... НАТО не функціонує, а Україна функціонує", – зазначив Табах.

Гаррі Табах впевнений, що після перемоги України буде створена нова коаліція країн.

"Як тільки в України буде сильна армія, як у Ізраїлю, кордони, всі захочуть бути з переможцем, всі захочуть інвестувати в таку країну", - зазначив він.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Раніше повідомлялося, що українські військові пішли в потужний контрнаступ на Харківщині. Через це окупанти в паніці тікають з Куп'янська і оголосили Вовчанськ "столицею" окупованих територій області.

У розвідці Міноборони Великобританії раніше підкреслювали, що звільнення армією України Куп'янська стане серйозним ударом для Росії. Місто розташоване на логістичних шляхах постачання російського угруповання на Донбасі.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж підкреслив, що Куп'янськ на Харківщині був для Росії дуже важливою логістичною точкою. Місто потрібне було окупантам як для утримання своїх позицій, так і для розвитку подальшого наступу. Звільнення Куп'янська та Ізюма позбавляє росіян перспектив для проведення успішних військових операцій.

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