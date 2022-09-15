"Вони стануть стороною конфлікту": Захарова закотила істерику через військову допомогу США Україні

Захарова закотила істерику через військову допомогу США Україні / скріншот

Представник МЗС РФ Марія Захарова пригрозила, що в разі поставки Україні ракет великої дальності з США Росія визнає Америку стороною конфлікту.

За словами Захарової, це стане для Росії "червоною межею", яка спричинить "адекватну відповідь", пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Якщо США приймуть рішення про постачання Україні ракет більшої дальності, вони перейдуть червону межу і стануть безпосередньою стороною конфлікту", - сказала Захарова.

Видео дня

Представник російського МЗС підкреслила, що, мовляв, Росія залишає за собою право "адекватно відреагувати" у разі рішення США щодо постачання Україні ракет більшої дальності.

Військова допомога Україні від США

19 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів.

20 серпня Вашингтон офіційно оголосив про новий пакет допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins та інше.

24 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Він передбачає передачу нашій країні 6 ракетних комплексів, безпілотників і 300 тисяч снарядів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонна розмова з лідером США Джо Байденом і висловив вдячність главі Білого дому Джо Байдену за протиповітряну оборону, яка захистить від ракетного терору Росії.

27 серпня повідомлялося, що Міністерство оборони США закупить для України зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Пентагон уклав угоду на 182 мільйони доларів з компанією Raytheon.

Читайте також: