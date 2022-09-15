США впровадили санкції проти одіозного лідера Чечні та його родини

Кадиров потрапив під санкції США / Reuters

США впровадили санкції проти лідера Чеської Республіки Рамзана Кадирова, а також членів його сім'ї, повідомляє сайт Міністерства фінансів країни в четвер, 15 вересня.

Санкції були запроваджені проти:

Кадирова Рамзана Ахматовича;

Кадирової Айшат Рамзанівни;

Кадирової Карини Рамзанівни;

Кадирової Медні Мусаєвни;

Кадирової Табарик Рамзанівни.

Нагадаємо, раніше колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) накинувся з критикою на очільника Чеченської Республіки Камзана Кадирова. Терориста обурило те, що Кадиров виключив відпустки для силовиків під час "військової операції".

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Раньше Кадиров пригрозив російській владі джихадом через включення однієї Священної мусульманської книги до списку екстремістської літератури. Міністерство юстиції назвало екстремістською книгу "Сахих аль-Бухарі", яку вважають другою священною книгою ісламу після Корану. У ній зібрані деталі біографії пророка Мухаммада.

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