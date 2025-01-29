Яка ціна на нафту є критичною для РФ та чим це загрожує: прогноз

Омельченко вважає, що можна також обмежити поставки через Балтійське море і Датські протоки, через які проходить понад 60-65% російської нафти.

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Володимир Омельченко вважає, що важливо не лише знижувати ціни на нафту / Колаж: Главред, фото: скріншот, pixabay.com

Коротко:

Потрібно не лише знижувати ціни на нафту, а й блокувати експорт російської нафти

РФ зможе "протриматися" близько року

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що зниження ціни на нафту нижче 50 доларів негативно вплине на Росію.

За його словами, зниження в межах 50 доларів за барель виглядає реальним протягом наступних 3-4 місяців. Нижчі ціни на "чорне золото" невигідні США, оскільки це негативно вплине на американську нафтову галузь.

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"Для Росії ціна в 50 доларів за барель є критичною, тому що за такої ціни російські нафтові компанії вже не зможуть працювати з прибутком і, відповідно, інвестувати в цю галузь. Це призведе до поступової деградації сектора", - сказав Омельченко в інтерв'ю Главреду.

При цьому аналітик вважає, що більш важливим є не стільки зниження цін на нафту, скільки блокування експорту російської нафти.

"Наприклад, можна обмежити її постачання через Балтійське море і Датські протоки, через які проходить понад 60-65% російської нафти. Також можна обмежити поставки і проходження танкерів через Чорне море, протокою Дарданелли тощо. Ці заходи, на мій погляд, будуть значно ефективнішими, ніж просто гра зі зниженням цін на нафту (хоча і це також варто робити)", - сказав він.

Омельченко додав, що "це не такий швидкий процес, адже Росія навіть за ціни 50 доларів за барель зможе певний час триматися - приблизно півроку-рік".

Зниження цін на нафту і переговори про мир з РФ

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп у передвиборчій програмі обіцяв обвалити ціни на нафту. Політик підкреслював: низькі ціни на "чорне золото" допоможуть закінчити війну, тому що росіяни перестануть заробляти.

"Путін не зможе воювати з нафтою по $40", - говорив Трамп.

На форумі в Давосі Трамп знову заявив, що зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну РФ проти України.

"Я також збираюся попросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні її знизити. Чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього до виборів... Якби ціна знизилася, російсько-українська війна припинилася б негайно", - сказав новий глава Білого дому.

24 січня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що міжнародна робоча група із санкцій проти РФ, вважає, що ціну російської нафти слід обмежити стелею в $30 за барель.

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Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

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