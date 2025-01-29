Яка ціна на нафту є критичною для РФ та чим це загрожує: прогноз

Коротко:
- Потрібно не лише знижувати ціни на нафту, а й блокувати експорт російської нафти
- РФ зможе "протриматися" близько року
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що зниження ціни на нафту нижче 50 доларів негативно вплине на Росію.
За його словами, зниження в межах 50 доларів за барель виглядає реальним протягом наступних 3-4 місяців. Нижчі ціни на "чорне золото" невигідні США, оскільки це негативно вплине на американську нафтову галузь.
"Для Росії ціна в 50 доларів за барель є критичною, тому що за такої ціни російські нафтові компанії вже не зможуть працювати з прибутком і, відповідно, інвестувати в цю галузь. Це призведе до поступової деградації сектора", - сказав Омельченко в інтерв'ю Главреду.
При цьому аналітик вважає, що більш важливим є не стільки зниження цін на нафту, скільки блокування експорту російської нафти.
"Наприклад, можна обмежити її постачання через Балтійське море і Датські протоки, через які проходить понад 60-65% російської нафти. Також можна обмежити поставки і проходження танкерів через Чорне море, протокою Дарданелли тощо. Ці заходи, на мій погляд, будуть значно ефективнішими, ніж просто гра зі зниженням цін на нафту (хоча і це також варто робити)", - сказав він.
Омельченко додав, що "це не такий швидкий процес, адже Росія навіть за ціни 50 доларів за барель зможе певний час триматися - приблизно півроку-рік".
Зниження цін на нафту і переговори про мир з РФ
Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп у передвиборчій програмі обіцяв обвалити ціни на нафту. Політик підкреслював: низькі ціни на "чорне золото" допоможуть закінчити війну, тому що росіяни перестануть заробляти.
"Путін не зможе воювати з нафтою по $40", - говорив Трамп.
На форумі в Давосі Трамп знову заявив, що зниження цін на нафту допоможе швидше закінчити війну РФ проти України.
"Я також збираюся попросити Саудівську Аравію і ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні її знизити. Чесно кажучи, я здивований, що вони не зробили цього до виборів... Якби ціна знизилася, російсько-українська війна припинилася б негайно", - сказав новий глава Білого дому.
24 січня глава Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що міжнародна робоча група із санкцій проти РФ, вважає, що ціну російської нафти слід обмежити стелею в $30 за барель.
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Хто такий Володимир Омельченко
Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.
У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;
1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;
1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;
2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;
з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.
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