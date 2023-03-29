УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Як це було за часів Єльцина": США роблять основну ставку на палацовий переворот в РФ - Жданов

29 березня 2023, 17:09
Однак Жданов заявив, що поки ніяких передумов до початку перевороту в РФ немає.
Володимир Путін, Олег Жданов
Путіна в РФ зараз не замінити ніхто, упевнений Жданов / скріншот YouTube

У Росії зараз немає людини, яка змінить на "троні" диктатора Володимира Путіна, а США ставлять ставку на палацовий переворот у Кремлі, заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що в країні-агресорі Росії зараз немає консолідуючої фігури і якогось національного лідера з таким же рейтингом, як у Путіна.

"На мій погляд, США роблять основну ставку на палацовий переворот в Росії. Вони хочуть, щоб до влади в Кремлі замість радикалів або яструбів війни, прийшли, припустимо, Ліберал-демократи. Як це було за часів правління Бориса Єльцина. Коли його клан прийшов до влади, на Заході всі плескали в долоні", - зазначив експерт.

відео дня

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Однак Жданов заявив, що поки ніяких передумов до початку перевороту в РФ немає.

"Вважаю, західний світ розраховує на такий сценарій. Але поки, крім окремих розмов, які особливо не впливають на ситуацію, у нас немає підстав вважати, що в Кремлі вже є якась змова, яка готова зайти в кабінет з шарфиком або табакеркою",-підсумував експерт.

Чи може статися переворот в РФ

Екс-депутат Держдуми РФ, російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначає, що у Росії скоро почне діяти принцип "рятуйся, хто може". Диктатор Володимир Путін може" здати "Росію в обмін на те, щоб його не покарали за злочинне вторгнення в Україну і"дали спокійно дожити". Але якщо він цього не зробить, то російські еліти можуть здати його самі, домовившись із Заходом про гарантії та перехідний період.

Також раніше Геннадій Гудков зазначав, що диктатор Путін боїться, що втрата Криму стане останньою для нього, як для президента РФ. Глава Кремля відчуває своє безсилля. За словами Гудкова, у Кремлі зріє переворот. Опозиціонер переконаний, що Путін шукає підтримки у ФСБ, яка раніше вже конфліктувала з військовими.

Російський блогер і журналіст Майкл Накі зазначає, що Путін стрімко втрачає союзників. РФ нізвідки черпати ресурси, а те, що вона отримує від Ірану та інших країн, є результатом обміну або покупки. Блогер впевнений в тому, що з кожним днем людей і країн, готових стати союзниками Росії, стає все менше.

Вам може бути цікаво:

Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир Путін Олег Жданов
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:52

"Трагедія виродка в тому, що він свого каліцтва не розуміє": Кіркорова спустили з небес на землю

10:44

Від отриманих на війні ран загинув чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

10:35

"Пора серйозно сприймати дії двох психопатів": США мають присікти плани РФ щодо "ядерки" в РБ – СанніковВідео

10:35

Список ліків, які не можна буде купити в Україні з 1 квітня без рецепта - МОЗВідео

10:15

1,5 мільйона переглядів на TikTok: хитра корова придумала, як уникнути доїння і стала зіркою мережіВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:12

Чому 1 квітня категорично не можна пригощати хлібом: прикмети і заборониВідео

10:07

За вбивство 5-річної дитини сів на 18 років: у РФ з почестями поховали "вагнерівця"

09:46

Гороскоп на завтра 1 квітня 2023: Козерогам - розрив відносин, Рибам - неприємне заняттяВідео

09:45

Баффі не впізнає: як виглядає Енджел, вампір з серіалу "Баффі - переможниця вампірів", зараз

Реклама
09:32

ЗСУ уникнули оточення: аналітики ISW розповіли про ситуацію в БахмутіВідео

09:32

Під Бахмутом ліквідували "вагнерівця" - колаборанта з Криму, його батько - лютий шанувальник Путіна

09:15

"Війна закінчиться раптово": астролог вказав найуспішніші дати для контрнаступу ЗСУВідео

09:09

Страсті за штучним інтелектомПогляд

09:01

Впізнати складно, повірити неможливо: як зірки Голлівуду виглядають без макіяжу

08:56

В Україні сім'ям з дітьми видадуть по 7 тисяч грн: хто має правоВідео

08:50

Гороскоп на сьогодні 31 березня 2023: Тельцю - катастрофа, Дівам - вигорання

08:46

"Вагнерівець" повернувся з України в рідне село та вбив пенсіонерку: Пригожин заступився за найманця

08:23

НАТО планує надати Україні все необхідне для контрнаступу – Білий дімВідео

08:22

У спальню, на кухню і навіть в туалет: чому кішки "переслідують" своїх господарівВідео

07:58

Гороскоп на квітень для всіх від Влада Росса: Близнюкам щаститиме, Стрільцям доведеться напружитисяЕксклюзив

Реклама
07:53

Вперше в історії США: суд вирішив пред'явити звинувачення експрезиденту Дональду Трампу

07:45

Окупант застрелив 12-річного хлопчика: російський полонений розповів жахливу історіюВідео

07:16

Парламент Туреччини ратифікував вступ Фінляндії до НАТО

06:53

Простіше вступити в НАТО, ніж вести переговори про ядерний статусПогляд

06:41

Вночі окупанти вдарили ракетами по Харкову і Запоріжжю: що відомо на даний моментВідео

06:25

Гороскоп на квітень 2023 для Стрільців: гроші, вигідна співпраця та нове коханняВідео

05:30

Що потрібно, щоб абрикос плодоносив: поради, які повинен знати кожен садівник

03:40

Точно повинна бути в кошику на Великдень 2023: недорогий рецепт домашньої ковбасиВідео

03:37

Гороскоп на квітень 2023 для Терезів: несподіваний прибуток, популярність і нові висотиВідео

03:20

4 знака зодіаку чекає грандіозний успіх у квітні: гроші потечуть рікоюВідео

03:03

"Цискарідзе знепритомнів": Волочкова без топа показала залишки свого талантуВідео

02:35

Відома українська стрибунка покрутила округлими сідницями в мікрошортиках

02:05

Військовий експерт пояснив, чого хоче домогтися РФ ядерним шантажемВідео

01:30

Гурманів здивує неймовірний смак: що таке ковбаса сальтисон і як приготувати

01:00

Кому зі знаків зодіаку байдужа чужа думка: вони про це ніколи не думають

00:10

Кремль не зміг захопити Україну, бо допустив 4 помилки - британські аналітикиВідео

30 березня, четвер
23:22

Гороскоп на квітень 2023 для Скорпіонів: що принесе сонячне затемнення та ретроградний МеркурійВідео

23:11

В Україні гримлять вибухи: Харків атакований ракетами, летять "Шахеди"Відео

23:10

У Британії покроково пояснили дії Кремля в разі "взяття Києва за 3 дні" і до чого тут МедведчукВідео

22:45

Соковитий бекон і хрустка скоринка: як смачно посмажити сало з прошарком

Реклама
22:37

"Серйозний, вдумливий": Андрій Макаревич показав наймолодшого сина від молодої дружини

22:11

Перетворилася на "голе" поле: супутник зафіксував спорожнілу базу окупантів біля кордону з УкраїноюВідео

21:37

Приховану лампу потрібно знайти всього за 7 секунд: нова оптична ілюзія приголомшила світВідео

20:44

ЗСУ ліквідували Володимира Соловйова

20:44

Тягнули у підвал та щодня ґвалтували: ідентифіковані окупанти, які жорстоко знущались з українкиВідео

20:41

Лана Дель Рей виходить заміж через пару місяців після знайомства з нареченим - ЗМІ

20:23

Віталій Портников. Чому Паша Мерседес погрожує ЗеленськомуВідеоблоги

19:55

Є одна умова: Польща погоджується допустити російських спортсменів до своїх змаганьВідео

19:53

Не тільки танки Leopard: Німеччина передала Україні величезну кількість військової технікиВідео

19:49

Управління майном Лаври перейшло до держави, а суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП - ТкаченкоВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти