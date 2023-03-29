"Як це було за часів Єльцина": США роблять основну ставку на палацовий переворот в РФ - Жданов

Однак Жданов заявив, що поки ніяких передумов до початку перевороту в РФ немає.

Путіна в РФ зараз не замінити ніхто, упевнений Жданов / скріншот YouTube

У Росії зараз немає людини, яка змінить на "троні" диктатора Володимира Путіна, а США ставлять ставку на палацовий переворот у Кремлі, заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що в країні-агресорі Росії зараз немає консолідуючої фігури і якогось національного лідера з таким же рейтингом, як у Путіна.

"На мій погляд, США роблять основну ставку на палацовий переворот в Росії. Вони хочуть, щоб до влади в Кремлі замість радикалів або яструбів війни, прийшли, припустимо, Ліберал-демократи. Як це було за часів правління Бориса Єльцина. Коли його клан прийшов до влади, на Заході всі плескали в долоні", - зазначив експерт.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Однак Жданов заявив, що поки ніяких передумов до початку перевороту в РФ немає.

"Вважаю, західний світ розраховує на такий сценарій. Але поки, крім окремих розмов, які особливо не впливають на ситуацію, у нас немає підстав вважати, що в Кремлі вже є якась змова, яка готова зайти в кабінет з шарфиком або табакеркою",-підсумував експерт.

Чи може статися переворот в РФ

Екс-депутат Держдуми РФ, російський опозиційний політик Геннадій Гудков зазначає, що у Росії скоро почне діяти принцип "рятуйся, хто може". Диктатор Володимир Путін може" здати "Росію в обмін на те, щоб його не покарали за злочинне вторгнення в Україну і"дали спокійно дожити". Але якщо він цього не зробить, то російські еліти можуть здати його самі, домовившись із Заходом про гарантії та перехідний період.

Також раніше Геннадій Гудков зазначав, що диктатор Путін боїться, що втрата Криму стане останньою для нього, як для президента РФ. Глава Кремля відчуває своє безсилля. За словами Гудкова, у Кремлі зріє переворот. Опозиціонер переконаний, що Путін шукає підтримки у ФСБ, яка раніше вже конфліктувала з військовими.

Російський блогер і журналіст Майкл Накі зазначає, що Путін стрімко втрачає союзників. РФ нізвідки черпати ресурси, а те, що вона отримує від Ірану та інших країн, є результатом обміну або покупки. Блогер впевнений в тому, що з кожним днем людей і країн, готових стати союзниками Росії, стає все менше.

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