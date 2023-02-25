"Поляки і литовці мріють про білоруську диктатуру": Лукашенко осоромився пророцтвом перевороту у 2 країнах

Білоруський диктатор виголосив безглузду думку про те, що нібито народи інших країн "мріють про таку форму правління, як у Білорусі".

Лукашенко заявив, нібито поляки ілитовці "мріють про білоруську диктатуру"/ сайт Кремля, скрін

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко осоромився черговою абсурдною заявою. Він сказав, нібито народи Польщі та Литви "мріють про таку ж саму диктатуру, як у Білорусі".

При цьому він пофантазував, нібито у разі, якщо польська та литовська влада "не дозволить провести демократичні вибори, народи її скинуть". Про це Лукашенко заявив під час розмови із білоруськими пропагандистами. Відео опублікувало провладне білоруське ЗМІ "Пул первого".

"Коли приїхали поляки, литовці до нас, подивилися на нашу диктатуру і кажуть: "Ми також хочемо цього". А бажання народів Литви та Польщі не співпадають із бажаннями та діями влади, але люди розберуться. Поляки ж не дурні, вони такі люди, як ми. І литовці теж далеко не дурні", – сказав самопроголошений президент Білорусі.

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Лукашенко пофантазував про те, що нібито у цих двох країнах може статися переворот.

"Вони розберуться, у них найближчим часом також будуть вибори. От подивимося, як демократично вони їх проведуть. Якщо влада не дозволить народам проголосувати, то люди їх скинуть", – поділився своїми безглуздими роздумами білоруський диктатор.

скрін

Раніше в американському Інституті вивчення війни заявили, що Лукашенко поступився суверенітетом Білорусі країні-агресорці Росії в обмін на відмову від прямої участі у війні. Кремль, ймовірно, буде використовувати білоруські заводи для виробництва критично важливої військової техніки, а сама РБ готова запустити виробництво штурмовиків Су-25 для окупаційних військ РФ.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що місцеві війська приєднаються до російських окупантів у війні проти України тільки в разі безпосередньої атаки на Білорусь. Секретар РНБО України Олексій Данілов відповів на таку заяву Лукашенка. Він заначив, що як тільки Лукашенко піддасться Кремлю і змінить свою позицію, то "це буде кінець Білорусі в тому вигляді, в якому вона на сьогоднішній день є".

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