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"Путін постійно слабшає": у Кремлі зріє переворот - опозиціонер Гудков

2 березня 2023, 04:00
За словами російського опозиціонера, російські генерали нині просто "мстять за тривалі приниження".
'Путін постійно слабшає': у Кремлі зріє переворот - опозиціонер Гудков
Путін відчуває своє безсилля / Колаж фото скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін боїться, що втрати Криму стане останньою для нього, як для президента РФ. Він відчуває своє безсилля. У Кремлі може визрівати переворот. Про це заявив російський опозиціонер Генадій Гудков.

"Владу зараз взяли в країні генерали. Що стосується ось зараз Путіна, то зрозуміло, що він слабшає. Та він же не може керувати країною один. Ми приблизно розуміємо, так як генерали зараз мочать Пригожина, а Путін вже не може йому допомогти. Це помста за те приниження, в якому вони перебували багато місяців", - сказав Гудков.

Опозиціонер переконаний, що Путін шукає підтримки у ФСБ, яка раніше вже конфліктувала з військовими. Це відбувалося навіть на фронті в Україні у перші місяці повномасштабної війни.

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"ФСБшники управляли військовими діями, тобто політичні рішення приймалися саме ними ... Путін слабину відчув що ним вже починають керувати, відчув себе в якійсь мірі маріонеткою. Він почав такі реверанси і поклони роздавати ФСБ, може підтримають його", - додав Гудков.

Можливість розпаду Росії

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов спрогнозував, що країна-агресорка Росія незабаром припинить своє існування в нинішніх межах. Він підкреслив, що найближчим часом відбудеться розвал РФ і на її території сформуються вільна Ічкерія, Татарстан та Дагестан.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що світу потрібно готуватися до розпаду країни-агресорки Росії, який буде відбуватися незалежно від їхнього бажання. Захід поки не розуміє, чим має завершитися війна в Україні. Також у західних країнах не розуміють, що робити з Росією.

У той же час дипломат, керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначає, що у західних країнах ще немає повного розуміння того, як зробити країну-агресорку Росію безпечною для світу. Там розуміють, що потрібно зробити так, щоб РФ у майбутньому не загрожувала іншим державам, але ще не вирішили, як це зробити.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Путін розвал Росії
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