Військовий експерт пояснив, чи вдалися Путіну домовитися з Китаєм про всі свої "хотілки"

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, навряд чи російському диктатору Володимиру Путіну вдалося домовитися з лідером КНР про всі свої "хотілки".

Володимир Путін, Олег Жданов, Сі Цзіньпін / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Російському диктатору Володимиру Путіну не вдалося досягти бажаних домовленостей під час недавнього візиту в країну-агресора Росію китайського лідера Сі Цзіньпіна. Про це в інтерв'ю Главреду сказав полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов.

"Думаю, певні домовленості були досягнуті. Все ж таки вони сиділи 4,5 години при закритих дверях і щось обговорювали. Але навряд чи вдалося домовитися про те, чого хотів Путін. Швидше за все, світогляд Сі Цзіньпіна орієнтований на завершення війни. Китаю дуже заважає війна і тому Пекіну потрібно, щоб вона якомога швидше закінчилася", ‒ сказав він.

Як вважає Жданов, у китайського лідера зараз дуже вигідні позиції ‒ і в переговорному плані, і у всіх інших.

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"Але за рахунок безбашенної позиції Путіна Китай отримує свою дуже сильну переговорну позицію. Хто біжить на переговори до Сі Цзіньпіна? Європа, яка першою здрейфила і відразу починає намагатися перейти до якихось рішень. Сі Цзіньпін в такій ситуації, як великий цар, сидить вдома і чекає, коли до нього прийдуть просити про якусь велику милість. Припустимо, про напоумлення Путіна, щоб він більше не наступав. Сам Цзіньпін не хоче особливо ні з ким розмовляти, в тому числі і з США. Він молодець - грає в свою гру і за рахунок слабкої Росії, раболіпності Путіна, формує грамотну гру з точки зору бачення Китаєм свого позиціонування в світі. Як говорив один політолог - за рахунок Росії, на плечах Росії і на уламках Росії", ‒ підсумував він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

Голова КНР Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, столицю країни-окупанта і агресора РФ.

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, під час зустрічі з главою Кремля Сі Цзіньпін назвав Путіна "дорогим другом", а також висловив переконання, що росіяни підтримають свого диктатора на президентських виборах у 2024 році.

21 березня за підсумками зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна був підписаний договір. Також сторони зробили заява про війну в Україні.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки в Москву і переговорів з диктатором Володимиром Путіним, пише Financial Times з посиланням на джерела.

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